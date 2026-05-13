Dach von Auto gerissen: Person überlebte Horrorunfall in Kärnten

Ein schwerer Unfall auf der A11 löste einen Großeinsatz aus. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Feuerwehren und die Polizei sicherten die Unfallstelle in Richtung Slowenien ab.

Eine beteiligte Person erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert.

Eine beteiligte Person erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert.

Am frühen Mittwochabend kam es auf der A11 Karawankenautobahn in Fahrtrichtung Slowenien zu einem schweren Verkehrsunfall, der einen Großeinsatz der Rettungskräfte auslöste – wir haben über den kilometerlangen Stau berichtet. Gegen 18:07 Uhr wurden die Feuerwehren St. Jakob im Rosental, Maria Elend, Dolintschach, Rosegg und Frießnitz-Rosenbach alarmiert, um an der Unfallstelle technische Hilfe zu leisten und die Absicherung zu übernehmen.

Person erlitt leichte Verletzungen

Trotz des heftigen Unfallgeschehens blieb der Personenschaden vergleichsweise glimpflich: Eine beteiligte Person erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert. Neben den zahlreichen Feuerwehren waren zudem die Autobahnpolizei sowie Mitarbeiter der Asfinag im Einsatz, um die Unfallstelle zu räumen und den Verkehr zu koordinieren.

Ursache wird untersucht

Während der Bergungsarbeiten und der polizeilichen Aufnahme kam es auf der Karawankenautobahn zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die genauen Umstände sowie die Ursache, die zu dem Unfall führten, sind derzeit noch unklar und werden von der Polizei untersucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 20:55 Uhr aktualisiert