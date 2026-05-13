Mit 75 verstorben: Trauer um bekannten Kärntner Unternehmer

Kärnten nimmt Abschied von Helmut Menner, der im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Der bekannte Kaufmann prägte über Jahrzehnte das gesellschaftliche Leben zwischen St. Andrä und dem Turnersee.

Unternehmen konsequent erweitert

Nach seiner Ausbildung und ersten Karriereschritten im Großhandel übernahm er infolge des frühen Todes seines Vaters den elterlichen Betrieb. Gemeinsam mit seiner Frau Annemarie baute er das Unternehmen konsequent aus. So entstand am Turnersee ein Hotel-Restaurant mit Kaufhaus, das er durch ständige Modernisierungen zu einer festen Größe in der Region machte.

Ging 2015 in den Ruhestand

Sein Stolz galt jedoch nicht nur dem geschäftlichen Erfolg, sondern vor allem seinen Söhnen Gernot und Edgar. 2015 übergab er den Betrieb an seinen Sohn Gernot und kehrte für den Ruhestand in seinen Geburtsort St. Andrä zurück, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Mit Helmut Menner geht ein engagierter Unternehmer und Familienmensch, die Verabschiedung fand bereits statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 21:44 Uhr aktualisiert