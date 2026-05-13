Wetterumschwung in Kärnten: Regen und Gewitter ziehen am Donnerstag auf
In Kärnten nimmt die Gewittergefahr am Donnerstag deutlich zu. Nach ersten Sonnenstunden im Osten breiten sich Regenschauer auf das gesamte Land aus und die Temperaturen bleiben kühl.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Das Wetter in Kärnten präsentiert sich am Donnerstag wechselhaft und zunehmend regnerisch. Während der Südwestwind im Vorfeld einer neuen Störungszone auffrischt, bleibt es im Klagenfurter Becken anfangs noch freundlich mit Sonne und aufgelockerter Bewölkung. In den übrigen Landesteilen dominieren jedoch bereits ab den Morgenstunden dichte Wolken.
Gewitter möglich
In Oberkärnten ist schon am Vormittag mit ersten Schauern zu rechnen, die sich am Nachmittag auf das gesamte Land ausbreiten. Regional muss dabei mit länger anhaltenden Regenfällen gerechnet werden. Besonders in Unterkärnten besteht zudem die Gefahr von Gewittern, die kurzzeitig für kräftige Niederschläge sorgen können. „Von Westen her breiten sich im Tagesverlauf zahlreiche Regenschauer und einzelne Gewitter aus. Die Schneefallgrenze liegt am Nachmittag bei 1500 bis 1700m, bei gewittrigen Schauern stellenweise auch etwas darunter“, ergänzen die Experten der GeoSphere Austria.
Zwischen neun und 15 Grad
Die Temperaturen bleiben insgesamt eher kühl und erreichen Höchstwerte zwischen neun Grad im Oberen Gailtal und bis zu 15 Grad im Klagenfurter Becken.