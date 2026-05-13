Wetterumschwung in Kärnten: Regen und Gewitter ziehen am Donnerstag auf

In Kärnten nimmt die Gewittergefahr am Donnerstag deutlich zu. Nach ersten Sonnenstunden im Osten breiten sich Regenschauer auf das gesamte Land aus und die Temperaturen bleiben kühl.

Über den Bergen Unterkärntens brauen sich am Nachmittag erste Gewitter zusammen, während die Schneefallgrenze auf bis zu 1500 Meter sinkt.

Über den Bergen Unterkärntens brauen sich am Nachmittag erste Gewitter zusammen, während die Schneefallgrenze auf bis zu 1500 Meter sinkt.

Das Wetter in Kärnten präsentiert sich am Donnerstag wechselhaft und zunehmend regnerisch. Während der Südwestwind im Vorfeld einer neuen Störungszone auffrischt, bleibt es im Klagenfurter Becken anfangs noch freundlich mit Sonne und aufgelockerter Bewölkung. In den übrigen Landesteilen dominieren jedoch bereits ab den Morgenstunden dichte Wolken.

Gewitter möglich

In Oberkärnten ist schon am Vormittag mit ersten Schauern zu rechnen, die sich am Nachmittag auf das gesamte Land ausbreiten. Regional muss dabei mit länger anhaltenden Regenfällen gerechnet werden. Besonders in Unterkärnten besteht zudem die Gefahr von Gewittern, die kurzzeitig für kräftige Niederschläge sorgen können. „Von Westen her breiten sich im Tagesverlauf zahlreiche Regenschauer und einzelne Gewitter aus. Die Schneefallgrenze liegt am Nachmittag bei 1500 bis 1700m, bei gewittrigen Schauern stellenweise auch etwas darunter“, ergänzen die Experten der GeoSphere Austria.

Zwischen neun und 15 Grad

Die Temperaturen bleiben insgesamt eher kühl und erreichen Höchstwerte zwischen neun Grad im Oberen Gailtal und bis zu 15 Grad im Klagenfurter Becken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 22:01 Uhr aktualisiert