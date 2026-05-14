Woher kommt unser Essen? Klagenfurter Kinder gehen auf Entdeckungsreise

Kinder des städtischen Kindergartens in Fischl besuchten im Rahmen des „Gesunder Kindergarten“-Gütesiegels die HBLA in Pitzelstätten und lernten, wo Lebensmittel herkommen, wie sie wachsen und produziert werden.

Unter dem Motto „den Lebensmitteln auf der Spur“ durchquerten die Kinder der Käfergruppe des Kindergarten Fischl den landwirtschaftlichen Betrieb der HBLA und entdeckten, welche Lebensmittel wie wachsen und wo sie herkommen. Sie lernten über Landwirtschaft, gesunde Ernährung, regionale Produkte und konnten selbst aktiv mitmachen. Gleichzeitig ermöglichte das Projekt den Schülern der HBLA, ihr Fachwissen praktisch anzuwenden und Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern zu sammeln.

Frühzeitiges Bewusstsein für Ernährung

Mit dabei war auch Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz sowie die Leiterin der Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie, Birgit Trattler. „Kinder lernen besonders nachhaltig, wenn sie selbst erleben und entdecken können. Projekte wie dieses schaffen wertvolle Erfahrungen und fördern frühzeitig das Bewusstsein für gesunde Ernährung und regionale Lebensmittel“, zeigte sich Petritz begeistert.