Bis zu 50 cm Neuschnee? Das erwartet uns in den nächsten Tagen in Kärnten

Wer in den kommenden Tagen auf höher gelegenen Passstraßen unterwegs ist, sollte sich laut auf winterliche Verhältnisse einstellen. Ein Kälteeinbruch kann Mitte Mai Schneemengen nach Kärnten bringen.

Laut Tauernwetter ist zwischen Donnerstagmorgen und Samstagmorgen oberhalb von 1.500 bis 1.800 Metern Seehöhe mit 20 bis 50 Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Besonders betroffen sind Verbindungen wie die Turracher Höhe oder der Katschberg. In den Seitentälern Osttirols, im Lesachtal und im oberen Mölltal kann die Schneefallgrenze bei kräftigem Niederschlag sogar kurzzeitig auf unter 1.200 Meter sinken. Vereinzelt ist es möglich, dass der Schnee selbst in höheren Tallagen kurz liegen bleibt.

Vorsicht: Sommerreifen auf den Pässen

Da zu dieser Jahreszeit praktisch alle Fahrzeuge bereits mit Sommerreifen unterwegs sind, mahnt der Wetterdienst zu Vorsicht. Wer höher gelegene Abschnitte passieren muss, sollte sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Verhältnisse informieren und gegebenenfalls Schneeketten mitführen.

So wird das Wetter in den nächsten Tagen: Donnerstag: Trüb und nass. Ab Mittag breitet sich Regen auf ganz Kärnten aus, teils kräftig (über 20 Liter pro m²). Die Höchstwerte erreichen lediglich 6 bis 16 Grad.

Freitag: Es bleibt nass und kühl. Am Nachmittag setzt erneut verbreitet Regen ein, wobei die Schneefallgrenze in Oberkärnten und Osttirol vorübergehend bis knapp unter 1.200 Meter absinkt.

Samstag: Der Regen klingt allmählich ab. In Oberkärnten und Osttirol bleibt es bereits weitgehend trocken, während es im Klagenfurter Becken noch länger trüb bleibt. Auf den Bergen kommt kräftiger, teils stürmischer Nordwind auf.

Sonniges Wochenende in Sicht

Erst am Sonntag beruhigt sich die Lage laut Tauernwetter. Nach Auflösung von Restwolken setzt sich verbreitet sonniges und deutlich milderes Wetter mit Höchstwerten bis zu 19 Grad durch. Auch der Montag verspricht viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 20 Grad.