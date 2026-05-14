Flammen in leerstehendem Gebäude – Brandstiftung?

Ein Brand in einem unbewohnten Betriebsgebäude in der Flussgasse sorgte am späten Mittwochnachmittag für einen Einsatz der Einsatzkräfte. Aufmerksame Anrainer hatten dichten Rauch bemerkt und um 17.10 Uhr die Feuerwehr alarmiert.

„Die Rauchsäule war auch schon während der Anfahrt deutlich sichtbar“, heißt es in einer Aussendung der FF St.Veit/Glan. Da die Zufahrten zum Betriebsgelände versperrt waren, mussten sich die Florianis zunächst gewaltsam Zutritt verschaffen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Inneren des Gebäudes an zwei unterschiedlichen Stellen brannte.

Drei Atemschutztrupps

Insgesamt drei Atemschutztrupps drangen in das verrauchte Objekt vor, um die Brandherde mit zwei Löschleitungen zu bekämpfen. Parallel dazu wurde das gesamte Gebäude nach Personen durchsucht. Glücklicherweise hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand im Gefahrenbereich auf. Nach rund einer Stunde konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Im Anschluss wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüftern rauchfrei gemacht und mit Wärmebildkameras kontrolliert.

©FF St.Veit/Glan 2026 Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Verdacht auf Brandstiftung

Nach dem Einsatz wurden umfangreiche Hygiene- und Dekontaminationsmaßnahmen für die eingesetzten Kräfte und die Ausrüstung durchgeführt. Die Feuerwehr St. Veit stand mit sieben Fahrzeugen und 32 Kräften im Einsatz, unterstützt von der Polizei und dem Roten Kreuz. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Da zwei separate Brandherde entdeckt wurden, kann die Polizei Brandstiftung aktuell nicht ausschließen. Die Ermittlungen zur genauen Ursache laufen.