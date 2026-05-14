ESC-Fieber in Kärnten: Bei der Feuerwehr brauchst du einen „Tanzschein“

Ganz Österreich blickt am kommenden Samstag gespannt nach Wien, wenn dort das große Finale des Eurovision Song Contest (ESC) über die Bühne geht. Auch in Kärnten hat das Fieber die Freiwillige Feuerwehr Abtei gepackt.

Die Kärntner Florianis beweisen aktuell auf Social Media, dass sie nicht nur löschen, sondern auch ordentlich das Tanzbein schwingen können. In einem humorvollen Facebook-Reel springen die Kameraden auf den aktuellen ESC-Zug auf. Zuerst wird streng nach dem „Tanzschein“ gefragt, im nächsten Moment legen sie den offiziellen Österreich-Tanz zum Song Contest hin. Das Video zeigt: An Kreativität mangelt es bei der FF Abtei nicht. Wer durch den Feed der Wehr scrollt, sieht, dass die Truppe regelmäßig aktuelle Trends aufgreift.

Einladung zum Feuerwehrfest & Kirchtag

Hinter der Tanzeinlage steckt jedoch mehr als nur der Spaß. Das Video dient als Einladung für die kommenden Highlights im Ort: Am Pfingstsonntag, 24. Mai 2026 findet das große Feuerwehrfest und am Pfingstmontag, 25. Mai 2026 der traditioneller Kirchtag statt. „Für unser Feuerwehrfest braucht’s heuer jedenfalls einen Tanzschein“, so die Feuerwehr auf Facebook.