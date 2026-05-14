Gerhard Dörfler trifft auf Peter Kaiser – erster „Rentnerurlaub“

So klein ist die Welt: Am Flughafen Laibach kam es heute zu einem überraschenden Aufeinandertreffen. Peter Kaiser, der zu seinem ersten Urlaub als Pensionist aufbrach, traf zufällig auf Gerhard Dörfler.

So klein ist unsere Welt schmunzelten Peter Kaiser und Gerhard Dörfler als sie sich heute (14. Mai 2026) zufällig am Flughafen in Laibach getroffen haben. Peter Kaiser bricht zu seinem ersten „Rentnerurlaub“ mit Partnerin Uli im fernen Japan auf während Gerhard Dörfler zu einem Kulturtrip mit Enkelsohn Simon nach Belgrad unterwegs ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 11:24 Uhr aktualisiert