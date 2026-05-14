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/ ©zVg: KK
Bild auf 5min.at zeigt Peter Kaiser - Gerhard Dörfler
Peter Kaiser und Gerhard Dörfler trafen sich heute am Flughafen.
Kärnten
14/05/2026
Ab nach Japan

Gerhard Dörfler trifft auf Peter Kaiser – erster „Rentnerurlaub“

So klein ist die Welt: Am Flughafen Laibach kam es heute zu einem überraschenden Aufeinandertreffen. Peter Kaiser, der zu seinem ersten Urlaub als Pensionist aufbrach, traf zufällig auf Gerhard Dörfler.

von Manfred Wrussnig Das Foto auf www.5min.at zeigt Manfred Wrussnig, ein erfahrener und langjähriger Journalist bei 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)
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So klein ist unsere Welt schmunzelten Peter Kaiser und Gerhard Dörfler als sie sich heute (14. Mai 2026) zufällig am Flughafen in Laibach getroffen haben. Peter Kaiser bricht zu seinem ersten „Rentnerurlaub“ mit Partnerin Uli im fernen Japan auf während Gerhard Dörfler zu einem Kulturtrip mit Enkelsohn Simon nach Belgrad unterwegs ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 11:24 Uhr aktualisiert
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