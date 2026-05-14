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Kärntens beste Tropfen: Landessieger 2026 im Spiegelsaal geehrt
Glanzvoller Abend für den heimischen Weinbau: Im Spiegelsaal der Landesregierung wurden gestern die Kärntner Weinbaulandessieger 2026 ausgezeichnet.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
LHStv. Martin Gruber und LR.in Beate Prettner überreichten gemeinsam mit Weinbauverbandspräsident Georg Lexer die begehrten Urkunden. Trotz eines heißen Sommers und zahlreicher Hitzetage im vergangenen Jahr dürfen sich Weinliebhaber freuen. Der gemäßigte Herbst bescherte den Winzern Trauben mit ausgezeichneter Reife. Die geschätzte Erntemenge für den Jahrgang 2025 beläuft sich auf rund 750.000 Flaschen. Während im Weißweinbereich Sauvignon Blanc und die Burgundersorten dominieren, setzen immer mehr Winzer erfolgreich auf innovative PIWI-Sorten.
Landessieger 2026:
- Sortenvielfalt weiß: Noricum Weiss 2024 – Vinum Virunum
- Burgunderweine klassisch: Weingut Maltschnig
- Burgunderweine kräftig: Grauburgunder 2022 – Sternberg Fam. Egger
- Sauvignon Blanc: Opus 2024 – Weingut Taggenbrunn
- Weißwein aromatisch: Blütenmuskateller 2025 – Burgwein Glanegg
- Rosé: Rosé 2025 – Weingut Maltschnig
- Rotwein: Pinot Noir 2024 – Weingut Taggenbrunn
- Frizzante: Love Stone white – Weingut Maltschnig
- PIWI-Wein des Jahres: Polenikus Bio trocken 2025 – Weinbau Köck
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