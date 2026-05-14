Kärntens beste Tropfen: Landessieger 2026 im Spiegelsaal geehrt

LHStv. Martin Gruber und LR.in Beate Prettner überreichten gemeinsam mit Weinbauverbandspräsident Georg Lexer die begehrten Urkunden. Trotz eines heißen Sommers und zahlreicher Hitzetage im vergangenen Jahr dürfen sich Weinliebhaber freuen. Der gemäßigte Herbst bescherte den Winzern Trauben mit ausgezeichneter Reife. Die geschätzte Erntemenge für den Jahrgang 2025 beläuft sich auf rund 750.000 Flaschen. Während im Weißweinbereich Sauvignon Blanc und die Burgundersorten dominieren, setzen immer mehr Winzer erfolgreich auf innovative PIWI-Sorten.

Landessieger 2026: Sortenvielfalt weiß: Noricum Weiss 2024 – Vinum Virunum

Burgunderweine klassisch: Weingut Maltschnig

Burgunderweine kräftig: Grauburgunder 2022 – Sternberg Fam. Egger

Sauvignon Blanc: Opus 2024 – Weingut Taggenbrunn

Weißwein aromatisch: Blütenmuskateller 2025 – Burgwein Glanegg

Rosé: Rosé 2025 – Weingut Maltschnig

Rotwein: Pinot Noir 2024 – Weingut Taggenbrunn

Frizzante: Love Stone white – Weingut Maltschnig

PIWI-Wein des Jahres: Polenikus Bio trocken 2025 – Weinbau Köck