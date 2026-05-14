Wirbel um Kreisky-Film

Nach dem Wirbel um die Förderung eines Andreas Babler-Films und die hohe Förderung eines Urin-Spektakels in Venedig gibt´s die nächste Aufregung um eine Kulturförderung.

Denn FPÖ-Kultursprecher und Nationalrat Wendelin Mölzer reagiert sehr kritisch auf die bekanntgewordene öffentliche Finanzierung eines neuen Bruno-Kreisky-Films „BRUNO – Der junge Kreisky“. Für Mölzer sei dies ein weiterer Beleg dafür, dass das heimische Fördersystem zunehmend für parteipolitische Prestigeprojekte missbraucht werde. „Es ist bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit hier Millionenbeträge aus öffentlichen Töpfen in Projekte fließen, die vor allem der Selbstinszenierung der SPÖ dienen“, erklärt der FPÖ-Kultursprecher.

Villacher Nationalrat: „Öffentliche Gelder dürfen nicht […] missbraucht werden“

Nachdem bereits der sogenannte „Babler-Film“ mit rund 550.000 Euro Steuergeld unterstützt worden sei, folge nun mit dem Bruno-Kreisky-Film das nächste Prestigeprojekt mit Nähe zur Sozialdemokratie. Die Filmförderung in Österreich brauche dringend einen Neustart, urgiert der Villacher Nationalrat. „Öffentliche Gelder dürfen nicht länger für parteipolitische Selbstdarstellung oder links-ideologische Prestigeprojekte missbraucht werden“, erklärt der FPÖ-Kultursprecher. Es brauche hingegen transparente Kriterien, nachvollziehbare Entscheidungsprozesse und eine klare Trennung zwischen Kulturförderung und parteipolitischer Propaganda.