Im Flugzeug: „Moselebauer“ Gerhard Pirker unerwartet verstorben

Wie die „Unterkärntner Nachrichten“ zuerst berichteten, trauert das Lavanttal um eine prägende Unternehmerpersönlichkeit: Gerhard Pirker, der langjährige Chef des bekannten Hotels Moselebauer, ist unerwartet im Alter von 69 Jahren verstorben. Das Ableben ereignete sich laut ersten Informationen während des Rückflugs von einer Indien-Reise direkt im Flugzeug. Das Traditionshotel hat erst im vergangenen Monat sein 60-jähriges Bestehen groß gefeiert. Gerhard Pirker hatte den Betrieb im Jahr 1991 gemeinsam mit seiner Ehefrau Margareta übernommen und übergab es bereits seinen Kindern.