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/ ©Pixabay / Goran Horvat
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Friedhofskerze.
Gerhard Pirker ist unerwartet verstorben.
Lavanttal
14/05/2026
Trauer

Im Flugzeug: „Moselebauer“ Gerhard Pirker unerwartet verstorben

Der Kärntner Tourismus verliert einen Pionier: Gerhard Pirker (69) verstarb überraschend auf einem Flug von Indien. Erst im April feierte sein Hotel 60-jähriges Bestehen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Wie die „Unterkärntner Nachrichten“ zuerst berichteten, trauert das Lavanttal um eine prägende Unternehmerpersönlichkeit: Gerhard Pirker, der langjährige Chef des bekannten Hotels Moselebauer, ist unerwartet im Alter von 69 Jahren verstorben. Das Ableben ereignete sich laut ersten Informationen während des Rückflugs von einer Indien-Reise direkt im Flugzeug. Das Traditionshotel hat erst im vergangenen Monat sein 60-jähriges Bestehen groß gefeiert. Gerhard Pirker hatte den Betrieb im Jahr 1991 gemeinsam mit seiner Ehefrau Margareta übernommen und übergab es bereits seinen Kindern.

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