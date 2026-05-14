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/ ©Stadt St. Veit
Ein Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Martin Kulmer mit Robert und Ildiko Sorger.
Die positive Entwicklung der St. Veiter Innenstadt setzt sich fort: Am 29. Mai eröffnet „Robert Sorgers Gaumenjuwelen“.
St. Veit / Glan
14/05/2026
Studie zeigt
#goodnews

Deutlich weniger Leerstände: St. Veits Innenstadt blüht wieder auf

Seit 2023 konnte die Stadt St. Veit an der Glan ihre ungenutzten Geschäftsflächen deutlich reduzieren. Aktuelle Daten belegen einen Rückgang um 10,5 Prozentpunkte – ein Spitzenwert im österreichweiten Vergleich.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(181 Wörter)
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Nächster Neuzugang in St. Veit: Am Hauptplatz eröffnen am 29. Mai 2026 um 10.30 Uhr „Robert Sorgers Gaumenjuwelen“. Der Delikatessenladen markiert die 26. Neueröffnung innerhalb der vergangenen 17 Monate. Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) sieht darin eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges: „Wir steuern aktiv gegen den allgemeinen Trend der Leerstände.“ Laut der aktuellen Studie von Standort + Markt sank die Leerstandsquote in St. Veit seit 2023 von 25 Prozent auf 14,5 Prozent. Die höchste Abnahme innerhalb des gesamten Kleinstädte-Samples der österreichweiten Studie.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Hauptplatz in St. Veit an der Glan.
©Stadt St. Veit
In St. Veit an der Glan gibt es immer weniger Leerstände.

Altstadt-Offensive

„Unser Leitsatz lautet: Man muss zuerst messen, um verbessern zu können“, erläutert Hannes Lindner, Geschäftsführender Gesellschafter bei Standort + Markt. „Natürlich ist es im ersten Moment schmerzhaft, wenn einem eine Leerstandsquote von 25 Prozent präsentiert wird. Gleichzeitig war genau das ein wichtiger Weckruf.“ unter der Leitung von Marion Puschitz sei in St. Veit eine „echte Trendwende“ eingeleitet worden, so Lindner. Kulmer fügt dem hinzu: „Mit unserem gezielten Innenstadt Förderprogramm, einem professionellen Leerstandsmanagement und attraktiven Veranstaltungen schaffen wir die Basis für unternehmerischen Erfolg.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt Hannes Lindner, Geschäftsführender Gesellschafter bei Standort + Markt.
©Standort+Markt
Am Foto: Hannes Lindner, Geschäftsführender Gesellschafter bei Standort + Markt
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