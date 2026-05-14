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Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen mit einem Spendenscheck.
Klettern mit Herz: 19 Teams sammelten im Gailtal beeindruckende 4.969 Euro für die AVS-Tageswerkstätte.
St. Daniel
14/05/2026
Für den guten Zweck

Spendenerfolg: Fast 5.000 Euro bei Gailtaler Kletterturnier gesammelt

4.969 Euro an Spendengeldern wurden beim diesjährigen Charityturnier in der Kletterhalle KLE-SCH in St. Daniel im Gailtal für die AVS-Tageswerkstätte gesammelt. Aufs Siegertreppchen schafften es Mario Niescher und Marcel Zerza.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)
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Am 9. Mai 2026 ging es in der Kletterhalle KLE-SCH in St. Daniel im Gailtal heiß her: 19 Teams nahmen an dem diesjährigen Charity-Kletterbewerb teil. Am Ende siegten Mario Niescher und Marcel Zerza, die mit 376 Punkten den ersten Platz erreichten. Kerstin Kristler und Daniel Krieber folgten knapp dahinter auf Platz zwei – nur vier Punkte trennten sie von dem Sieg. Den dritten Podestplatz belegten Marcel Bidner und Martin Schneeberger.

Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Personen mit Kletterausrüstung.
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Eindrücke vom diesjährigen Charity-Bewerb in der Kletterhalle KLE-SCH im Gailtal.
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Personen mit Kletterausrüstung.
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Eindrücke vom diesjährigen Charity-Bewerb in der Kletterhalle KLE-SCH im Gailtal.
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Männer, die in die Kamera lachen.
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Eindrücke vom diesjährigen Charity-Bewerb in der Kletterhalle KLE-SCH im Gailtal.
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Mann und eine Frau, die in die Kamera lachen.
©zVg. / KLE-SCH |
Eindrücke vom diesjährigen Charity-Bewerb in der Kletterhalle KLE-SCH im Gailtal.

Für den guten Zweck

In Summe wurden 2.042 Punkte erklettert und damit 4.969 Euro an Spendengeldern gesammelt. Diese wurden nun an die AVS-Tageswerkstätte übergeben. „Danke an alle, die sich hochmotiviert in die Wand gestürzt haben. Ihr habt gezeigt, dass Nächstenliebe bei euch nicht auf der Strecke bleibt“, betonen Philippa Havel und Peter Florian Ortner von KLE-SCH abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Kletterer in der Halle.
©zVg. / KLE-SCH
Stolze 4.969 Euro gehen an die AVS-Tageswerkstätte.
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