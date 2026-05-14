Spendenerfolg: Fast 5.000 Euro bei Gailtaler Kletterturnier gesammelt

4.969 Euro an Spendengeldern wurden beim diesjährigen Charityturnier in der Kletterhalle KLE-SCH in St. Daniel im Gailtal für die AVS-Tageswerkstätte gesammelt. Aufs Siegertreppchen schafften es Mario Niescher und Marcel Zerza.

Am 9. Mai 2026 ging es in der Kletterhalle KLE-SCH in St. Daniel im Gailtal heiß her: 19 Teams nahmen an dem diesjährigen Charity-Kletterbewerb teil. Am Ende siegten Mario Niescher und Marcel Zerza, die mit 376 Punkten den ersten Platz erreichten. Kerstin Kristler und Daniel Krieber folgten knapp dahinter auf Platz zwei – nur vier Punkte trennten sie von dem Sieg. Den dritten Podestplatz belegten Marcel Bidner und Martin Schneeberger.

©zVg. / KLE-SCH | Eindrücke vom diesjährigen Charity-Bewerb in der Kletterhalle KLE-SCH im Gailtal. ©zVg. / KLE-SCH | Eindrücke vom diesjährigen Charity-Bewerb in der Kletterhalle KLE-SCH im Gailtal. ©zVg. / KLE-SCH | Eindrücke vom diesjährigen Charity-Bewerb in der Kletterhalle KLE-SCH im Gailtal. ©zVg. / KLE-SCH | Eindrücke vom diesjährigen Charity-Bewerb in der Kletterhalle KLE-SCH im Gailtal.

Für den guten Zweck

In Summe wurden 2.042 Punkte erklettert und damit 4.969 Euro an Spendengeldern gesammelt. Diese wurden nun an die AVS-Tageswerkstätte übergeben. „Danke an alle, die sich hochmotiviert in die Wand gestürzt haben. Ihr habt gezeigt, dass Nächstenliebe bei euch nicht auf der Strecke bleibt“, betonen Philippa Havel und Peter Florian Ortner von KLE-SCH abschließend.