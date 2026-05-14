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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Auf dem Bild ist ein Kärntner Krankenwagen zu sehen
Zu einem Rettungseinsatz kam es am Donnerstag in Liebenfels.
Liebenfels
14/05/2026
Am Donnerstag

Unfall beim Wandern: Rettungseinsatz in Liebenfels

Die Bergrettung Klagenfurt, die Freiwillige Feuerwehr Sörg sowie das Rote Kreuz standen am Donnerstag beim Wasserwanderweg in Liebenfels im Einsatz. Dort hatte sich eine Frau eine Verletzung am Knöchel zugezogen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Eine Wanderin verletzte sich am Donnerstag im Bereich des Miedlinger Grabens am Knöchel. „Die Frau konnte den Weg nicht mehr selbstständig fortsetzen“, heißt es vonseiten der Klagenfurter Bergretter, welche gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Freiwillige Feuerwehr Sörg im Einsatz standen.

Verletzte nahe am Wasser

Da sich die Verletzte in unwegsamem Gelände nahe des Wassers befand, konnte der Rettungsdienst sie anfangs nicht direkt erreichen. Erst gemeinsam mit der Bergrettung und der Feuerwehr gelang die Hilfeleistung. „Nach der erfolgreichen Bergung wurde die Patientin an das Rote Kreuz übergeben und mit dem Rettungswagen weiter versorgt.“

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