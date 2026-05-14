Temperatursturz in Kärnten: Nur noch 8 bis 13 Grad am Freitag

Spätestens am Freitagnachmittag setzt in Kärnten wieder Niederschlag ein. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf rund 1.500 Meter ab.

Lediglich eine kurze Regenpause wartet am Freitag auf die Kärntner. „Am Nachmittag lebt die Schauertätigkeit von Süden her wieder auf“, heißt es vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria. Regional können sich zudem Blitz und Donner zu den Regengüssen gesellen. Außerdem fallen die Temperaturen auf 8 bis 13 Grad. Infolgedessen sinkt die Schneefallgrenze auf rund 1.500 Meter.