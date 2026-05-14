/ ©Rosie Orasch
Temperatursturz in Kärnten: Nur noch 8 bis 13 Grad am Freitag
Spätestens am Freitagnachmittag setzt in Kärnten wieder Niederschlag ein. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf rund 1.500 Meter ab.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Lediglich eine kurze Regenpause wartet am Freitag auf die Kärntner. „Am Nachmittag lebt die Schauertätigkeit von Süden her wieder auf“, heißt es vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria. Regional können sich zudem Blitz und Donner zu den Regengüssen gesellen. Außerdem fallen die Temperaturen auf 8 bis 13 Grad. Infolgedessen sinkt die Schneefallgrenze auf rund 1.500 Meter.
Schnee im Mai: Wie stehst du zu diesem Wetter-Umschwung?
Schrecklich! Ich will endlich Sonne und kurze Hosen.
Mir macht das nichts. Die Eisheiligen kommen eben jedes Jahr verlässlich.
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