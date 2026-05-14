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/ ©Rosie Orasch
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Unwetter im Rosental
Der Freitag startet in Kärnten trüb und wolkenverhangen.
Kärnten
14/05/2026
Wetterausblick

Temperatursturz in Kärnten: Nur noch 8 bis 13 Grad am Freitag

Spätestens am Freitagnachmittag setzt in Kärnten wieder Niederschlag ein. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf rund 1.500 Meter ab.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
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Lediglich eine kurze Regenpause wartet am Freitag auf die Kärntner. „Am Nachmittag lebt die Schauertätigkeit von Süden her wieder auf“, heißt es vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria. Regional können sich zudem Blitz und Donner zu den Regengüssen gesellen. Außerdem fallen die Temperaturen auf 8 bis 13 Grad. Infolgedessen sinkt die Schneefallgrenze auf rund 1.500 Meter.

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Schrecklich! Ich will endlich Sonne und kurze Hosen.
Mir macht das nichts. Die Eisheiligen kommen eben jedes Jahr verlässlich.
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