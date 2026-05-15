Fahrbahn blockiert: Kärntner Feuerwehr räumte Baum von der Straße

Die Feuerwehr Hüttenberg rückte auf die B92 aus. Ein großer Baum blockierte die Fahrbahn. Die Einsatzkräfte zerlegten den Stamm und säuberten anschließend die Straße.

Mit Motorsägen wurde das Hindernis zerlegt und die Fahrbahn im Anschluss von Geäst und Holzresten gereinigt.

Mit Motorsägen wurde das Hindernis zerlegt und die Fahrbahn im Anschluss von Geäst und Holzresten gereinigt.

Am frühen Donnerstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Hüttenberg zu einem technischen Einsatz auf die B92, die Görtschitztal Straße, alarmiert. Um 18:14 Uhr ging die Meldung über einen Baumsturz ein, der den Verkehrsfluss auf der Hauptverbindung beeinträchtigte. Ein großer Baum war infolge der Unwetterlage entwurzelt worden und schlug quer über die gesamte Fahrbahn auf.

Baum wurde zersägt

Die Einsatzkräfte rückten umgehend mit dem Tanklöschfahrzeug (TLF-A) zur Schadensstelle aus. Mit Motorsägen wurde das Hindernis zerlegt und die Fahrbahn im Anschluss von Geäst und Holzresten gereinigt. Nach rund einer Stunde konnten die Arbeiten abgeschlossen und die B92 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.