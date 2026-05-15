Wintereinbruch im Mai: In diesen Kärntner Regionen ist Schnee gefallen

In der Nacht auf Freitag ist in Kärnten Schnee bis auf 800 Meter gefallen. Besonders in den höher gelegenen Orten hinterließ der Niederschlag bereits Spuren.

In der Nacht auf Freitag hat ein massiver Kälteeinbruch Kärnten überrascht. Die Schneefallgrenze sank großflächig unter 1.200 Meter, in Gebieten mit kräftigen Schauern und Gewittern sogar punktuell auf rund 800 Meter Seehöhe. Besonders in den höher gelegenen Ortsteilen der Gemeinde Frauenstein hinterließ der Niederschlag bereits deutliche Spuren.

Gefahr für die Vegetation

Das Hauptproblem stellt derzeit die Kombination aus fortgeschrittener Vegetation und der Beschaffenheit des Schnees dar. Meteorologe David Kaufmann von Tauernwetter warnt vor den Folgen für den Baumbestand: „Was diesen Schneefall für Bäume besonders gefährlich macht: Mitte Mai steht die Vegetation in vollem Austrieb. Die Blätter vergrößern die Oberfläche, auf der sich Schnee festsetzt, erheblich – und Frühjahrschnee ist durch seinen hohen Wassergehalt um ein Vielfaches schwerer als winterlicher Pulverschnee.“ Unter dieser Last können selbst kräftige Äste brechen.

Hier hat es so viel geschneit Kornat im Lesachtal: rund 10 cm

rund 10 cm Bad Bleiberg: 3 cm

Bad Kleinkirchheim: 2 cm

©Leser | Ein Leser aus Frauenstein filmte den Schneefall.

Ausblick: Kurze Beruhigung am Vormittag

Während der Schneefall bis etwa 7 Uhr morgens abklingt, bleibt die Wetterlage instabil. Nach ein paar trockenen Stunden ziehen am Nachmittag erneut Regenschauer auf. Die Meteorologen der GeoSphere Austria prognostizieren: „Von ein paar Aufhellungen abgesehen bleibt es meist trüb und besonders im Süden und Westen regnet es zeitweise, weniger Regen gibt es nördlich des Alpenhauptkamms. Die Schneefallgrenze liegt in der Früh zwischen 1100 und 1700 Metern, tagsüber dann meist zwischen 1300 und 1800 Metern Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus überwiegend Süd bis West. Tageshöchsttemperaturen 10 bis 17 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Osten.“

©Leser | Ein Blick ins Gailtal. Auch hier blieb der Schnee liegen.

Schnee im Mai eher selten

Oberhalb von 1.000 Metern bleibt die Schneedecke vorerst bestehen. Für den Verkehr hat dies ebenso Folgen: Auf der B95 (Turracher Höhe) wurde eine Schneekettenpflicht verhängt. „Was sich in dieser Nacht in Kärnten abspielt, ist meteorologisch außergewöhnlich. Eine geschlossene Schneedecke so spät im Mai gehört zu den seltensten Wetterereignissen des Jahres“, ergänzt Kaufmann abschließend.

©Leser |

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 07:06 Uhr aktualisiert