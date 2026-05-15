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/ ©Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf
Das Bild zeigt einen Verkehrsunfall auf www.5min.at.
Das Wrack des Unfallwagens blieb nach dem Absturz auf der Seite liegen.
Krumpendorf
15/05/2026
Verkehrsunfall

Schwerer Verkehrsunfall in Kärnten: Pkw stürzte Böschung hinunter

Ein Pkw stürzte auf der B83 eine Böschung hinab und blieb schwer beschädigt liegen. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug bergen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Am Abend vor Christi Himmelfahrt kam es auf der B83 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, stürzte eine angrenzende Böschung hinunter und blieb schließlich auf der Seite liegen. Am Wagen entstand durch die Wucht des Aufpralls ein Totalschaden.

Bergung aus der Unfallstelle

Über die Anzahl der Insassen sowie den Grad möglicher Verletzungen liegen keine Informationen vor. Die örtlichen Einsatzkräfte waren bis in die Abendstunden mit der Bergung beschäftigt. „Gemeinsam mit der FF Pritschitz wurden Sicherungs- und Aufräumarbeiten durchgeführt“, erklärte die FF Krumpendorf in den sozialen Medien abschließend.

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