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Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Straße und ein Baustellenschild,
In den letzten Jahren flossen bereits vier Millionen Euro in die L33.
Villach-Land/Hermagor
15/05/2026
Straßensanierung

Vollsperrung: Kärnten investiert 600.000 Euro in desolate Straße

Das Land Kärnten saniert die L33 Kreuzner Straße auf der Windischen Höhe für 600.000 Euro. Der 1,3 Kilometer lange Abschnitt erhält einen neuen Aufbau sowie erneuerte Leitschienen und Entwässerungen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(175 Wörter)
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Das Land Kärnten saniert aktuell einen 1,3 Kilometer langen Abschnitt der L33 Kreuzner Straße oberhalb von Matschiedl. Aufgrund enormer Fahrbahnschäden werden 600.000 Euro in die wichtige Verbindung investiert. „Diese Sanierung ist ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Qualität im Landesstraßennetz. Aus dem Straßenbaureferat stellen wir dafür 600.000 Euro bereit“, so LH-Stv. Martin Gruber. Er ergänzt: „Die Kreuzner Straße ist die einzige direkte Verbindung zwischen dem Unteren Gailtal und dem Unteren Drautal und somit eine wichtige Verbindungsstrecke. Eine Investition wie diese ist deshalb umso wichtiger, denn sie kommt nicht nur der Region, sondern auch der Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort zugute.“

Bauarbeiten und Sperre

Die Arbeiten umfassen eine Erhöhung des Fahrbahnniveaus, die Erneuerung der Entwässerung sowie den Tausch der Leitschienen. Gruber betont: „Es ist dies nun der vierte Sanierungsabschnitt, den das Straßenbaureferat an der L33 in Angriff nimmt. Insgesamt haben wir in den letzten Jahren rund vier Millionen Euro in die Straße investiert.“

Details zur Sperre

  • Vollsperrung: 18. bis 31. Mai (Umleitung über Villach oder Kreuzbergpass)
  • Fertigstellung: Geplant für Mitte Juni: bis dahin Ampelregelung.
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