Italienischer Urlaubsort zieht Notbremse: Diese Regeln gelten ab 2027

Eine italienische Ortschaft beschränkt Reisegruppen ab 2027 auf 25 Personen, um den Massentourismus zu bändigen. Auch eine Kopfhörer-Pflicht wird eingeführt.

Ab 2027 wird der Besuch im italienischen Vernazza ein Stück geordneter und leiser. Um den wachsenden Herausforderungen des Massentourismus in den Cinque Terre zu begegnen, hat die Gemeinde beschlossen, organisierte Reisegruppen ab dem 1. Jänner 2027 auf maximal 25 Personen zu begrenzen. Neben dieser Obergrenze wird zudem die Nutzung von Kopfhörern bei Führungen zur Pflicht. Die Maßnahme soll die akustische Belastung für Anrainer massiv senken.

„Ruhe und Lebensqualität“ schützen

Die Verwaltung reagiert damit auf die zunehmende Überlastung des Küstenortes und folgt dem Beispiel benachbarter Gemeinden wie Riomaggiore. Ziel der neuen Vorschriften ist es laut offiziellen Angaben, die „Ruhe und Lebensqualität der Einwohner sowie die Mobilität“ in den oft engen Gassen nachhaltig zu schützen. Von den neuen Regelungen ausgenommen sind lediglich Schulgruppen sowie Kinder unter sechs Jahren.

Regeln gelten ab 2027

Zusätzlich zu den personellen Beschränkungen wird das Verweilen großer Gruppen an kritischen Engpässen, etwa in Treppenbereichen oder schmalen Zugangszonen, künftig untersagt. Damit die Tourismusbranche ausreichend Zeit hat, ihre Angebote anzupassen, wurde der Startschuss für die Reform auf den Jahresbeginn 2027 gelegt. Italien setzt damit ein weiteres deutliches Zeichen für einen verträglicheren Tourismus in seinen sensibelsten Kulturlandschaften.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 09:06 Uhr aktualisiert