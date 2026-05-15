Wetter in Kärnten: Nach Schnee-Überraschung folgen bis zu 20 Grad

Winter-Comeback in Kärnten: Nach Schnee bis auf 800 Metern folgt ein wechselhaftes Wochenende. Am Sonntag kehrt dann die Sonne mit bis zu 20 Grad zurück.

Ein massiver Kälteeinbruch überraschte Kärnten und senkte die Schneefallgrenze auf teils 800 Meter. Doch wie sieht es eigentlich am Wochenende aus?

Ein massiver Kälteeinbruch überraschte Kärnten und senkte die Schneefallgrenze auf teils 800 Meter. Doch wie sieht es eigentlich am Wochenende aus?

Ein massiver Kälteeinbruch hat Kärnten in der Nacht auf Freitag überrascht. Die Schneefallgrenze sank großflächig unter 1.200 Meter, in Gebieten mit kräftigen Schauern und Gewittern punktuell sogar auf rund 800 Meter Seehöhe – wir haben berichtet. Nach diesem winterlichen Gastspiel stellt sich die Frage nach den Aussichten für das anstehende Wochenende.

Trüber Samstag mit lebhaftem Wind

Für die Nacht zum Samstag prognostizieren die Experten der GeoSphere Austria: „In der Nacht zum Samstag regnet es zeitweise, die Mengen bleiben aber überschaubar. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1100 und 1500 Metern Höhe.“ Die Temperaturen bewegen sich dabei regional zwischen 4 und 7 Grad. Der Samstag startet vielerorts somit grau. Dichte Wolken und schlechte Sicht prägen das Bild, während es am Morgen bei einer Schneefallgrenze von 1.200 bis 1.600 Metern noch verbreitet leicht schneien oder regnen kann. Im Tagesverlauf setzt jedoch eine langsame Besserung ein: „Tagsüber bessert sich das Wetter, die Niederschläge klingen fast überall ab, am Nachmittag sind nur noch im Bereich des Tauernhauptkammes sowie in den Karawanken ein paar Schneeflocken oder Regentropfen möglich“, so die Meteorologen.

Zwischen 10 und 14 Grad

Ein zunehmend lebhafter bis kräftiger Nordwestwind sorgt spätestens gegen Abend für erste Auflockerungen. Mit Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad bleibt es für die Jahreszeit jedoch sehr kühl. In den Bergen ist weiterhin Frostfestigkeit gefragt: In 2.000 Metern werden -1 Grad erwartet, in 3.000 Metern sinken die Werte auf rund -8 Grad.

Rückkehr der Sonne am Sonntag

Der zweite Tag des Wochenendes verspricht allerdings eine deutliche Wetterwende. Der Sonntag bringt Kärnten wieder überwiegend sonniges Wetter. Laut GeoSphere ist mit einer raschen Wetterberuhigung zu rechnen: „Lokale Dunst- oder Nebelfelder lichten sich rasch und tagsüber gibt es nur wenige Wolken am Himmel.“ Nach frischen Frühtemperaturen zwischen 2 und 4 Grad klettert das Thermometer bis zum Nachmittag auf deutlich angenehmere 16 bis 20 Grad. Der Nordwind ist dann nur noch stellenweise spürbar.