Einsatz in Bad Eisenkappel: Felsbrocken krachte auf die Straße

Am Donnerstagnachmittag sicherte die Freiwillige Feuerwehr Bad Eisenkappel nach einem Felssturz die betroffene Verkehrsfläche. Gemeinsam mit der Polizei wurde das Hindernis zügig entfernt.

Am Donnerstagnachmittag kam es im Gemeindegebiet von Bad Eisenkappel zu einem gefährlichen Zwischenfall im Straßenverkehr. Ein Felsbrocken hatte sich gelöst und war direkt auf die Fahrbahn gestürzt. Gegen 16:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Eisenkappel alarmiert.

Rasche Räumung durch Einsatzkräfte

Die Feuerwehrkameraden entfernten das Hindernis von der Straße, sodass der Verkehrsfluss nach kurzer Zeit wieder sichergestellt werden konnte. Unterstützt wurden die Maßnahmen vor Ort durch die Polizeiinspektion Bad Eisenkappel. Gegenüber der Öffentlichkeit zogen die Einsatzkräfte am Abend eine positive Bilanz: „Danach konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen“, so die Feuerwehr in den sozialen Medien.