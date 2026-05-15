Kärntnerin findet Spritze und Schmerzmittel neben Spielplatz

Schockfund in Kärnten: Eine Passantin entdeckte Morphin und eine Spritze auf einem Spielplatz. Die Polizei hat dazu bislang keine Erkenntnisse.

Ein Vorfall auf einem öffentlichen Spielplatz in Kärnten sorgt aktuell für Aufsehen. Eine Passantin entdeckte auf ihrem Heimweg gefährliche Gegenstände direkt im Bereich, in dem normalerweise Kinder spielen.

Medikamente und Nadel gefunden

Beim Durchqueren des Spielplatzes fielen der Frau zunächst zwei Verpackungen auf. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich um hochpotente Substanzen handelte: ein verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel. Nur wenige Schritte entfernt lag zudem eine gebrauchte Injektionsnadel. Die Finderin zeigte sich zutiefst besorgt über die potenzielle Gefahr für spielende Kinder. In einem Posting, das über die Instagram-Seite „Klagenfurt_Elite“ verbreitet wurde, schilderte sie: „Habe gerade so etwas erschreckendes gefunden.“

Polizei bislang ohne Erkenntnisse

Ob es sich um einen Einzelfall handelt ist noch unklar. Auf Nachfrage von 5 Minuten gab die Landespolizeidirektion Kärnten an, dass dazu bislang keine offiziellen Erkenntnisse vorliegen.