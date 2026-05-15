Skip to content
Region auswählen:
/ ©Klagenfurt_Elite/KK
Das Bild auf www.5min.at zeigt Medikamente und eine Spritze.
Nur wenige Schritte entfernt lag zudem eine gebrauchte Injektionsnadel.
Kärnten
15/05/2026
Drogenmissbrauch?

Kärntnerin findet Spritze und Schmerzmittel neben Spielplatz

Schockfund in Kärnten: Eine Passantin entdeckte Morphin und eine Spritze auf einem Spielplatz. Die Polizei hat dazu bislang keine Erkenntnisse.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Ein Vorfall auf einem öffentlichen Spielplatz in Kärnten sorgt aktuell für Aufsehen. Eine Passantin entdeckte auf ihrem Heimweg gefährliche Gegenstände direkt im Bereich, in dem normalerweise Kinder spielen.

Medikamente und Nadel gefunden

Beim Durchqueren des Spielplatzes fielen der Frau zunächst zwei Verpackungen auf. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich um hochpotente Substanzen handelte: ein verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel. Nur wenige Schritte entfernt lag zudem eine gebrauchte Injektionsnadel. Die Finderin zeigte sich zutiefst besorgt über die potenzielle Gefahr für spielende Kinder. In einem Posting, das über die Instagram-Seite „Klagenfurt_Elite“ verbreitet wurde, schilderte sie: „Habe gerade so etwas erschreckendes gefunden.“

Polizei bislang ohne Erkenntnisse

Ob es sich um einen Einzelfall handelt ist noch unklar. Auf Nachfrage von 5 Minuten gab die Landespolizeidirektion Kärnten an, dass dazu bislang keine offiziellen Erkenntnisse vorliegen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: