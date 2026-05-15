Konflikt wegen Gewerkschaftswahlen: Wurden Ermittlungen eingestellt?

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt stellte die Ermittlungen gegen die Gewerkschaft younion ein. Während der ÖGB dies als Entlastung sieht, kündigte Bürgermeister Köfers Anwalt einen Fortführungsantrag an.

Im Konflikt rund um die Gewerkschaftswahlen in Spittal an der Drau gibt es eine neue juristische Entwicklung. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat sämtliche Ermittlungsverfahren gegen die Gewerkschaft younion sowie eine beteiligte Personalvertreterin eingestellt, wie der Gewerkschaftsbund am Freitag mitteilt.

Hintergrund der Vorwürfe

Auslöser der Ermittlungen war eine Sachverhaltsdarstellung, die der Spittaler Bürgermeister Gerhard Köfer über seinen Rechtsvertreter, Michael Sommer, eingebracht hatte. Die Vorwürfe richteten sich gegen die Gewerkschaft und eine Funktionärin im Kontext der dortigen Mitgliederwerbung.

Einstellung nach zivilrechtlichem Vergleich

Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft folgt auf einen bereits erzielten Vergleich, in dessen Rahmen Bürgermeister Köfer sämtliche zivil- und privatanklägerischen Schritte zurückgezogen hatte. Wie Rechtsanwalt Michael Pilz nun bestätigt, sind damit auch die strafrechtlich relevanten Verfahren vollständig vom Tisch. Pilz ordnet die Entscheidung wie folgt ein: „Die nunmehr erfolgte Einstellung sämtlicher Ermittlungen bestätigt, dass die von Gerhard Köfer gegen meine Mandantschaft erhobenen Vorwürfe unbegründet waren. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft stellt klar, dass weder der Gewerkschaft younion noch der Gewerkschafterin in Spittal an der Drau ein strafrechtlich relevantes Verhalten anzulasten ist.“

Widerspruch durch die Gegenseite

Dieser Darstellung widerspricht Köfers Rechtsvertreter, Michael Sommer, vehement. Er betont, dass die Sache keineswegs abgeschlossen sei: „Ich bin bereits beauftragt, einen Fortführungsantrag gegen die betroffene Person und den ÖGB einzubringen. Damit wird das Landesgericht Klagenfurt in der Sache zu entscheiden haben.“

Offene Bedingungen und Fristen

Laut Sommer ist die Darstellung des ÖGB auch in Bezug auf den Vergleich unvollständig. Die Klagen seien demnach noch nicht final zurückgezogen. Dies geschehe erst, wenn neben der bereits erfolgten Zahlung von 20.000 Euro durch den ÖGB auch die vereinbarten – laut Sommer „reinwaschenden“ – Veröffentlichungen auf der Website der younion sowie per OTS-Aussendung erfolgt sind. Für diese Veröffentlichungen bleibt dem ÖGB eine Frist bis zum 19. Mai 2026. Sollten die Veröffentlichungen nicht zeitgerecht und in der vereinbarten Form erfolgen, behält sich Sommer die Einleitung rechtlicher Zwangsmaßnahmen vor, um die Einhaltung des Vergleichs zu erwirken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 12:07 Uhr aktualisiert