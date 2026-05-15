Modernisierung in Glödnitz: Naturbad für 160.000 Euro erneuert

Das Naturbad Glödnitz im Bezirk St. Veit präsentiert sich pünktlich zur Saison in neuem Glanz. Nach rund 25 Jahren Betrieb wurde die Freizeitanlage umfassend saniert. Insgesamt flossen über 160.000 Euro in die Modernisierung, wobei das Land Kärnten das Projekt mit 66.000 Euro aus der See-Berg-Wander-Rad-Förderschiene unterstützte.

Holz aus der Region und Familienfreundlichkeit

Ein Schwerpunkt der Arbeiten lag auf der Erneuerung der Infrastruktur rund um den Naturbadeteich. Die Holzstege und der Sprungturm wurden mit heimischem Lärchenholz instand gesetzt. Auch für Familien gab es Verbesserungen: Der Kinderspielbereich wurde um neue Geräte, eine Sandkiste mit Sonnensegel und ein Wasserspiel erweitert. Für Erholungssuchende wurde zudem eine neue Ruhezone mit großzügigen Holzliegen geschaffen. Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) betont die Bedeutung jener Projekte für den ländlichen Raum: „Investitionen in unsere regionale Freizeitinfrastruktur sind ein wesentlicher Schlüsselfaktor, um für unserer Gäste weiterhin attraktiv zu bleiben. Wir erweitern das Freizeitangebot, verbessern das Gästeerlebnis in der Region und schaffen zugleich einen attraktiven Erholungsort für die Bevölkerung. Das erhöht die Lebensqualität vor Ort und stärkt auch die touristische Entwicklung der Gemeinde.“

Vielseitiges Freizeitangebot bleibt erhalten

Zusätzlich zum Naturbad bietet das Areal weiterhin Sportmöglichkeiten wie Beachvolleyball, Fußball, Tennis und einen Skaterpark. Auch die Terrasse des zugehörigen Badstüberls sowie der Eingangsbereich wurden im Zuge der Maßnahmen saniert. Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) hebt abschließend den sozialen Aspekt der Anlage hervor: „Das Naturbad Glödnitz ist für viele Menschen ein vertrauter Treffpunkt – ein Ort zum Erholen, Bewegen und Zusammenkommen. Solche Plätze sind für das Leben in unseren Gemeinden wichtig und schaffen Lebensqualität direkt vor der Haustür. Mit der Modernisierung und dem Blick auf Nachhaltigkeit bleibt dieser beliebte Platz für die Menschen in der Region erhalten.“