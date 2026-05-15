1,5 Mio. Euro: Kärnten baut Hospiz- und Palliativversorgung weiter aus

Kärnten investiert über 1,5 Millionen Euro in den Ausbau der Hospizversorgung. Neue mobile Teams und spezielle Schulungen sollen ein würdevolles Leben bis zuletzt in gewohnter Umgebung sichern.

Die Kärntner Landesregierung setzt am kommenden Dienstag auf Antrag von Pflege-Landesrätin Beate Prettner einen entscheidenden Schritt zur Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung. Mit einem Budget von insgesamt über 1,5 Millionen Euro werden mobile Teams erweitert und die Palliativkultur in Pflegeheimen sowie in der Hauskrankenpflege nachhaltig verankert.

Ausbau der mobilen Begleitung

Ein Fokus liegt auf der mobilen Hospizbegleitung durch Caritas, Diakonie und Rotes Kreuz. Die Zahl der Teams wächst 2026 weiter an: Die Diakonie stellt ein spezialisiertes Team für Menschen mit Behinderung auf. Aktuell sind über 360 Ehrenamtliche in Kärnten aktiv. „2026 hat sich die Zahl der Teams erhöht, die Diakonie hat ein spezialisiertes Team für Menschen mit Behinderung aufgestellt. Damit verbunden ist eine Aufstockung der hauptamtlichen Koordination. Ehrenamt und professionelle Koordination greifen hier perfekt ineinander. Diese Teams entlasten Familien, schenken Zeit, Nähe und Orientierung – das ist unbezahlbar“, erklärt Landesrätin Beate Prettner.

Verankerung in der Pflege

Zudem werden die Projekte HPC Mobil und HPCPH (Hospiz- und Palliative Care in Pflegeheimen) fortgeführt. Bisher wurden rund 540 Mitarbeitende der mobilen Pflege und über 900 Beschäftigte in Pflegeheimen speziell geschult. Ziel ist es, die Strukturen in den Einrichtungen so weiterzuentwickeln, dass die Begleitung Sterbender fester Bestandteil des Alltags wird. „Sterben ist Teil des Lebens – gerade in Pflegeheimen. Unsere Aufgabe ist es, dafür Rahmenbedingungen zu schaffen, die Würde, Qualität und Menschlichkeit bis zum letzten Moment sicherstellen. Mit HPCPH stärken wir nicht einzelne Maßnahmen, sondern ganze Strukturen“, so Prettner

Finanzielle Absicherung

Für die Organisationsentwicklung in der Pflege sind rund 746.000 Euro vorgesehen, während die mobilen Hospizteams mit zusätzlichen 827.000 Euro unterstützt werden. „Diese Investitionen sind ein klares Bekenntnis zu Menschlichkeit und Verantwortung. Wir stärken jene, die begleiten – und geben den Menschen die Sicherheit, dass sie auch am Ende ihres Lebens nicht allein sind“, schildert Prettner abschließend.