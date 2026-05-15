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Das Bild zeigt das GTI-Treffen auf www.5min.at.
Diese PS-starken Boliden ziehen beim Event in Kärnten rund 20.000 begeisterte Fans an.
Kärnten
15/05/2026
Bildergalerie

Fotogalerie: Dutzende Sportautos beim „GTI-Treffen“ in Kärnten unterwegs

Dutzende Sportwagen und Tuning-Unikate versammeln sich beim GTI-Treffen in Kärnten. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Kärnten verwandelt sich wieder einmal in den ultimativen Anziehungspunkt für Automobil-Enthusiasten aus ganz Europa. Vom 12. bis 17. Mai wird das südlichste Bundesland zum Herzstück der internationalen Tuning-Szene, wobei die XS-Carnight rund 20.000 Fans in ihren Bann zieht. Mit einer beeindruckenden Auswahl von 700 Fahrzeugen setzt das Event in diesem Jahr neue Maßstäbe. Bereits Tage vor dem offiziellen Startschuss prägen dutzende GTI-Fans das Straßenbild der Region. Das Spektrum der Boliden ist dabei so breit gefächert wie nie zuvor: Von zeitlosen GTI-Klassikern über hochgezüchtete Sportwagen bis hin zu seltenen Exoten aus Japan und Italien ist alles vertreten, was das Herz eines Autoliebhabers höher schlagen lässt.

Alle Bilder: Diese Sportwägen fahren durch Kärnten

Das Bild zeigt das GTI-Treffen auf www.5min.at.
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