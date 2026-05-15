Lesachtal-Waldbrand: Schnee als Verbündeter im Kampf gegen Glutnester

Trotz Schneefällen bleibt die Lage im Lesachtal kritisch. Ein offizielles „Brand aus“ konnte für das 110 Hektar große Waldbrand-Areal noch nicht gegeben werden.

Trotz der jüngsten Schneefälle im Lesachtal bleibt die Situation am Xaveriberg angespannt: Ein offizielles „Brand aus“ konnte für das 110 Hektar große Waldbrand-Areal noch nicht gegeben werden. Der Schnee wirkt zwar ideal, da die Feuchtigkeit langsam in den aschebedeckten Boden einsickert, doch laut ORF-Berichten ist die Gefahr noch nicht gebannt. Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann betont, dass die Glutnester teilweise bis zu 70 Zentimeter tief in der Erde liegen können, was die Löscharbeiten massiv erschwert.

Wann folgt „Brand Aus“?

Die Einsatzkräfte müssen den Boden händisch mit Feldhacken aufgraben und Glutherde gezielt bekämpfen. Erst wenn der Schnee geschmolzen ist, sollen Drohnenflüge Klarheit darüber schaffen, ob in den steilen Hängen noch gefährliche Restwärme vorhanden ist. Das kommende Wochenende wird zeigen, ob die weiteren Niederschläge ausreichen, um den Einsatz endgültig zu beenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 13:48 Uhr aktualisiert