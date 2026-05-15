Mopedlenker (14) liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 14-jähriger Mopedlenker lieferte sich am Freitagnachmittag in Lienz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Erst ein Verkehrsunfall stoppte die riskante Fahrt.

Der Jugendliche ist einer Streife der Polizeiinspektion Lienz im Zuge einer Verkehrskontrolle ins Auge gefallen, weil er ohne Kennzeichen und Lichtmaske unterwegs war. „Gemeinsam mit einer weiteren Person am Sozius fuhr der 14-Jährige in östliche Richtung und hielt das Fahrzeug trotz mehrmaliger Aufforderung durch den Lautsprecher des Streifenfahrzeuges nicht an“, so die Beamten.

Flucht vor der Polizei endet auf Waldweg

Die Verfolgungsjagd führte über mehrere Straßen, dabei soll der Jugendliche mehrere riskante Fahrmanöver an den Tag gelegt haben. Letztendlich endete die Fahrt in einem Waldweg. Dort rutschte das Vorderrad des Mopeds weg und die beiden kamen zu Sturz. „Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 14-jährige keinen Führerschein hatte“, erklären die Polizisten. Das Moped war ihm für eine Probefahrt überlassen worden. Mehrere Verwaltungsanzeigen werden an die Bezirkshauptmannschaft erstattet.