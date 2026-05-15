„Grenze komplett überfüllt“: GTI-Szene am Weg nach Slowenien

Am Freitagabend kam es vor dem Karawankentunnel in Fahrtrichtung Slowenien plötzlich zu Stau. Anders als üblich steckt dahinter aber kein Reiseverkehr, sondern die Autotuning-Szene.

Skurrile Szenen spielten sich am Freitagabend auf der A11 Karawankenautobahn ab. Innerhalb kürzester Zeit bildete sich ein langer Stau vor dem Grenzübergang in Fahrtrichtung Slowenien. Laut dem ÖAMTC beträgt die Wartezeit bei der Ausreise aus Österreich zumindest 14 Minuten. Grund ist aber nicht der Reiseverkehr, wie 5 Minuten in Erfahrung bringen konnte.

Inoffizielles Autotreffen in Slowenien

„Es sind zu 1.000 Prozent nur Fahrzeuge der Autotuning-Szene“, verriet ein Leser. Grund ist ein inoffizielles Autotreffen, dessen Location erst um 20 Uhr in den sozialen Medien bekannt gegeben wurde. Diese liegt knapp eine Stunde von Villach entfernt im Bereich eines Einkaufszentrums in Slowenien. „Alle fahren jetzt auf einmal dorthin. Die Grenze zu Slowenien ist komplett überfüllt!“, schildert der Kärntner, der selbst auf dem Weg dorthin ist. Inzwischen soll auch die Polizei vor Ort sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 21:19 Uhr aktualisiert