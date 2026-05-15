Wetterausblick für Kärnten: „Der große Regen ist vorbei“

Kärnten steht ein trüber Samstag bevor. „In der Früh kann es bei einer Schneefallgrenze von 1.200 bis 1.600 Meter Seehöhe noch recht verbreitet leicht schneien und regnen“, betonen die Meteorologen der Geosphere Austria. Tagsüber bessert sich das Wetter langsam und die Niederschläge klingen fast überall ab. Mit Höchstwerten von 10 bis 14 Grad bleibt es dennoch sehr kühl. Zum Teil weht lebhafter Nordwind.