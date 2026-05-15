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Ein Bild auf 5min.at zeigt Frühlingsblumen am Hans-Gasser-Platz in Villach.
Am Samstag dominieren in ganz Kärnten graue Wolken.
Kärnten
15/05/2026
Maximal 14 Grad

Wetterausblick für Kärnten: „Der große Regen ist vorbei“

Samstagfrüh fällt bei einer Schneefallgrenze zwischen 1.200 und 1.600 Metern Seehöhe noch verbreitet Niederschlag in Kärnten. Im Tagesverlauf bessert sich das Wetter.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Kärnten steht ein trüber Samstag bevor. „In der Früh kann es bei einer Schneefallgrenze von 1.200 bis 1.600 Meter Seehöhe noch recht verbreitet leicht schneien und regnen“, betonen die Meteorologen der Geosphere Austria. Tagsüber bessert sich das Wetter langsam und die Niederschläge klingen fast überall ab. Mit Höchstwerten von 10 bis 14 Grad bleibt es dennoch sehr kühl. Zum Teil weht lebhafter Nordwind.

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