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Wetterausblick für Kärnten: „Der große Regen ist vorbei“
Samstagfrüh fällt bei einer Schneefallgrenze zwischen 1.200 und 1.600 Metern Seehöhe noch verbreitet Niederschlag in Kärnten. Im Tagesverlauf bessert sich das Wetter.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Kärnten steht ein trüber Samstag bevor. „In der Früh kann es bei einer Schneefallgrenze von 1.200 bis 1.600 Meter Seehöhe noch recht verbreitet leicht schneien und regnen“, betonen die Meteorologen der Geosphere Austria. Tagsüber bessert sich das Wetter langsam und die Niederschläge klingen fast überall ab. Mit Höchstwerten von 10 bis 14 Grad bleibt es dennoch sehr kühl. Zum Teil weht lebhafter Nordwind.
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