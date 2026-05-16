Auto gerät ins Schleudern: Vier Verletzte bei Crash

Freitagnacht war ein 23-jähriger Deutscher mit seinem Auto von Villach in Richtung Feldkirchen unterwegs. Laut Polizei dürfte er in der Gemeinde Ossiach in einer leichten Rechtskurve aufgrund unangepasster Geschwindigkeit plötzlich ins Schleudern geraten sein. In weiterer Folge krachte das Fahrzeug in das entgegenkommende Auto einer 23-jährigen Oberösterreicherin. Zwei Mitfahrer im Auto des Deutschen – eine 22-jährige Frau sowie ein 25-jähriger Mann, beide ebenfalls aus Deutschland – wurden bei dem Crash verletzt. Sie mussten von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Der Lenker wurde nicht verletzt.

Kein Alkohol im Spiel

Auch die 23-jährige Lenkerin des zweiten Fahrzeugs sowie ihr 25-jähriger Beifahrer aus Niederösterreich wurden verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus in Villach eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Alkohol war laut Polizei bei keinem der beiden Lenker im Spiel. Die Feuerwehr Ossiach stand mit zwölf Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.