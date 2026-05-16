Hunderte Euro gestohlen: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Über die Terrassentür gelangten die unbekannten Täter in das Gebäude in Steindorf am Ossiacher See und ließen dabei mehrere hundert Euro mitgehen.

Bisher unbekannte Täter brachen laut Polizei am Freitag zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See (Bezirk Feldkrichen, Kärnten) ein. Sie brachen die Terassentür auf um in das Gebäude zu kommen. Anschließend sollen alle Räume durchsucht worden sein. Dabei wurde Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen.