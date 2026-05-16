Ab Herbst: Pflegelehre startet in Friesach

Junge Menschen haben bald die Möglichkeit, den Pflegeberuf von Grund auf zu erlernen. In Friesach wird nämlich ein neuer Lehrgang eingeführt.

Passend zum Tag der Pflege am 12. Mai hat die Caritas Kärnten ein Zeichen für die Zukunft des Pflegeberufs gesetzt. Ab Herbst 2026 wird im St. Hemma-Haus in Friesach erstmals eine Pflegelehre angeboten. Damit entsteht für junge Menschen eine neue Einstiegsmöglichkeit in einen zukunftssicheren Beruf.

Ausbildung für Jugendliche ab 17 Jahren

Die Ausbildung richtet sich dabei an junge Menschen ab 17 Jahren, die den Pflegeberuf von Grund auf erlernen möchten. Die Pflegelehre dauert drei Jahre und führt ohne Matura zur Qualifikation als Pflegeassistent. Besonders im Fokus steht die Praxisnähe: Lehrlinge sollen von Beginn an im Pflegealltag mitarbeiten und von erfahrenen Kollegen lernen. Das St. Hemma-Haus in Friesach ist gut an den öffentlichen Verkehr angebunden und bietet durch seine Lage gute Rahmenbedingungen für die Ausbildung. Auch Praktika in verschiedenen Bereichen der Pflege und Betreuung sind Teil des Ausbildungskonzepts.