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/ ©FF St. Veit an der Glan
Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr St. Veit an der Glan.
In der Rabengasse kam es am Freitag zu einem Feuerwehreinsatz.
St. Veit an der Glan
16/05/2026
Essen am Herd

Balkon-Tür plötzlich blockiert: Feuerwehr verhindert Küchenbrand

Ein kleines Missgeschick sorgte für einen Feuerwehreinsatz. Eine Mieterin ging kurz auf den Balkon, konnte die Türe danach jedoch nicht mehr öffnen. Da das Abendessen am Herd kochte, war schnelles Handeln gefragt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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In einem Mehrparteienhaus in der Rabengasse (Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten) kam es am Freitag zu einem Feuerwehreinsatz. Eine Mieterin wollte kurz auf den Balkon gehen und zog die Tür hinter sich zu. Dabei verstellte sich im Inneren die Türolive, sodass sich die Tür anschließend nicht mehr öffnen ließ. Da sie gerade das Abendessen am Herd zubereitete, war rasches Handeln erforderlich.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr St. Veit an der Glan.
©FF St. Veit an der Glan
In der Rabengasse kam es am Freitag zu einem Feuerwehreinsatz.

Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu Wohnung

Über ein gekipptes Fenster konnte die Feuerwehr Zugang zur Wohnung schaffen und die Balkontür anschließend wieder öffnen. Durch den schnellen Einsatz konnte rechtzeitig die Gefahr eines möglichen Küchenbrandes verhindert werden. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet.

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