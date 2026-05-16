Politik versagt völlig: Oberkärnten ist gänzlich hilflos

Dass vor allem die Oberkärntner Bevölkerung an Sonn- und Feiertagen ohne ärztlicher Absicherung hilflos dasteht, haben wir bereits mehrmals berichtet. 5 Minuten hat die Liste, die beweist: Die Gesundheitspolitik versagt völlig.

Über die Kritik an diesen Zuständen haben wir berichtet („Tagelang kein Arzt erreichbar“: Kritik an Gesundheitsversorgung), aber ist diese Kritik, die vor allem von FPÖ-Gesundheitssprecher Christoph Staudacher immer wieder geäußert wird, auch berechtigt? Und wie! Der von 5 Minuten riskierte Blick in die offizielle Liste der Ärztekammer über die diensthabenden Mediziner an diesem langen Wochenende beweist es.

Diese Regionen stehen am Wochenende ohne Arzt da

Los geht´s. Nicht versorgt sind demnach tagelang Kirchbach, Kötschach und das Lesachtal. Aber auch in Radenthein findet sich kein Dienstarzt über das ganze lange Wochenende. Gleiches gilt für Kolbnitz, Möllbrücke, Mühldorf sowie an jeweils zwei Tagen für Millstatt, Seeboden, Obervellach, Mallnitz, Heiligenblut, Winklern, Stall, Bad Kleinkirchheim sowie die Stadt Spittal und Feldkirchen. „Das kann doch nicht sein, dass praktisch ganz Oberkärnten tagelang ohne Arzt dasteht und die Politik schaut einfach zu“, hört man auch aus der Bevölkerung.

Warnung vor Verschärfung der Ärztesituation

Es gelte auch zu eruieren, warum die Unterkärntner Mediziner offenbar diensteifriger sind als ihre Oberkärntner Kollegen. „Das ist ja völlig rätselhaft, aber auch das scheint Gesundheitsreferentin Prettner eher egal zu sein“, so die Kritiker. Und Staudacher legt noch nach: „Es muss einen Pool an Ärzten geben, die einspringen“, so der Zweite Landtagspräsident. Außerdem dränge die Zeit, denn das Problem spitzt sich massiv zu, da Pensionierungen jetzt schlagend werden und viele „alte Ärzte“, die die Bereitschaftsdienste immer gemacht haben, bald nicht mehr zur Verfügung stehen.

Inside Politik – Kommentare und Analysen von Fritz Kimeswenger Mag. Fritz Kimeswenger (66) Studium der Geschichte und Philosophie Journalist seit 1984 bei Volkszeitung, der Standard und Kronenzeitung. Viele Jahre Ressortleiter Landespolitik der Krone Kärnten und Kolumnist („Kärnten inoffiziell“). In unserer 5-Minuten-Rubrik „Inside Politik“ werden wir bedeutende Entscheidungen, Wendungen und Geschehnisse analysieren und kommentieren. Immer unter der Prämisse „Der Leser zuerst“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 13:56 Uhr aktualisiert