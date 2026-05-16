„Begeisterung gemeinsam ausleben“: Weiteres inoffizielles Auto-Treffen?

Am verlängerten Wochenende rund um Christi Himmelfahrt verwandelte sich Kärnten wieder in ein Mekka für Autofans. Doch am Freitagabend zog es die Tuning-Community plötzlich weg aus dem südlichsten Bundesland Österreichs. Wie berichtet, kam es vor dem Karawankentunnel in Fahrtrichtung Slowenien innerhalb kürzester Zeit zu massivem Stau. Grund war ein inoffizielles Autotreffen, welches um 20 Uhr auf den Social-Media-Accounts __.cgg.__ und __tsns__ angekündigt worden war – und zwar auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Slowenien.

©TSNS Innerhalb kürzester Zeit versammelte sich die Tuning-Community in Slowenien. ©TSNS Gefeiert wurde solange, bis die Polizei anrückte.

Weiteres Treffen wird angekündigt

„Den genauen Standort unserer Treffen geben wir bewusst immer erst kurzfristig, etwa eine Stunde vor Beginn, bekannt. Damit möchten wir vermeiden, dass es bereits im Vorfeld zu unnötigen Spannungen oder Problemen kommt“, erklärt ein TSNS-Sprecher exklusiv gegenüber 5 Minuten. Auch am Samstag, dem 16. Mai 2026, ist eine solche Zusammenkunft geplant. „Unser Ziel ist es, Menschen mit einer Leidenschaft für Autos, Tuning und Adrenalin einen Platz zu bieten, an dem sie ihre Begeisterung gemeinsam ausleben können.“ Dass die Versammlung gegen geltendes Recht verstößt, scheint allen Beteiligten bewusst zu sein. Auf Nachfrage halten sie sich bedeckt. Persönliche Angaben werden gegenüber der Redaktion nicht gemacht. Aber: „TSNS besteht bereits seit 2020. Besonders die Zeit rund um das GTI-Treffen und die besondere Atmosphäre am Wörthersee haben uns inspiriert.“

Tuningfans wünschen sich mehr Verständnis

Tatsächlich würde sich die Gruppierung „mehr Verständnis und Respekt für dieses Hobby“ wünschen. „Auch von Menschen, die selbst keinen Bezug dazu haben.“ Gerade rund um den Wörthersee würde man jedes Jahr sehen, welchen positiven Einfluss die GTI-Zeit auch auf den regionalen Tourismus hat. „Viele kleine Betriebe, Pensionen, Restaurants und Geschäfte profitieren davon erheblich. Man merkt deutlich, wie sehr die Region in dieser Zeit auflebt und wie viele Menschen dadurch zusammenkommen“, so TSNS abschließen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 16:28 Uhr aktualisiert