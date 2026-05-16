Nach sieben Jahren: Traditionsunternehmen kehrt zurück nach Spittal

Spittal hat einen neuen Hotspot für Trachtenmode: In der Schillerstraße öffnete am Samstag die neue Filiale des Kärntner Heimatwerkes ihre Türen. Namhafte Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik wohnten der Eröffnung bei.

Das Kärntner Heimatwerk wurde bereits 1953 gegründet und ist eine wichtige Anlaufstelle für zahlreiche Vereine und Trachtengruppen im Land. „Nach sieben Jahren ist es nun gelungen, diesem Traditionsunternehmen wieder einen starken Standort in Oberkärnten zu geben“, betonte Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) im Rahmen der Eröffnungsfeier in der Schillerstraße in Spittal an der Drau. Diese wurde musikalisch von der Trachtenkapelle Lendorf sowie dem Gesangsverein Lendorf-Lurnfeld umrahmt.

Frischer Wind

„Mit der Übernahme des Heimatwerks durch die Familien Gritzner und Morgenstern im vergangenen Jahr hat dieses Traditionshaus neuen Aufschwung erhalten“, so Schuschnig abschließend. An der Eröffnungsfeier nahmen auch Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) sowie Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) teil.