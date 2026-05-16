Hohe Pollenbelastung nach dem Regen: Gräser blühen jetzt voll auf

Hatschiii...! Eine regelrechte Belastungsprobe wird die kommende Woche für Allergiker. Mit dem Ende der Regenschauer werden die Gräser vermehrt Pollen freisetzen.

Mit dem Ende des Regens steigt die Gräserpollen-Belastung in Kärnten massiv an.

Mit dem Ende des Regens steigt die Gräserpollen-Belastung in Kärnten massiv an.

Allergiker müssen sich zum Wochenstart auf eine massiv erhöhte Gräserpollen-Belastung einstellen. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Kärntner Pollenwarndienstes hervor. „Die weit verbreiteten und hochwüchsigen Gras-Arten der Mähwiesen gelangen zur Blüte“, erläutert Experte Helmut Zwander. Wer sich in deren Nähe aufhält, muss daher mit verstärkten Beschwerden rechnen. Hinzu kommt die Blüte des Spitzwegerichs und des Wiesen-Sauerampfers.

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Tipps für Allergiker

„Die höchste Pollenbelastung tritt ab den späten Vormittagsstunden auf. In den späten Abend- und in den frühen Morgenstunden ist die Pollenbelastung am niedrigsten“, betont Zwander. Auch Fichte und Wald-Kiefer werden weiterhin für gelbliche Ablagerungen sorgen. Mehr dazu unter: Gelbliche Riesenwolken ziehen über Kärnten.