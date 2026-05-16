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Ein Bild auf 5min.at. zeigt die Wandergruppe rund um Andrew Crosby.
Nach 18 Stunden erreichte Andrew Crosby mit rund 2.500 Euro an Spenden das Ziel in Seeboden.
Bezirk Spittal/Drau
16/05/2026
„Walk the Lake“

Dreimal um den See: 100-Kilometer-Wanderung für herzkranke Kinder

103.915 Schritte und hundert zurückgelegte Kilometer: Andrew Crosby wanderte am Samstag, dem 2. Mai 2026, dreimal um den Millstätter See, um Spenden für den Verein Herzkinder Österreich zu sammeln.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Der Start erfolgte bereits um 4 Uhr morgens am Hauptplatz der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See. Nach rund 18 Stunden erreichte Andrew Crosby gegen 22 Uhr erschöpft, aber glücklich das Ziel in Seeboden. In Summe legte er im Rahmen seines Herzensprojekts „Walk the Lake“ 103.915 Schritte zurück. Damit machte er eindrucksvoll auf angeborene Herzfehler bei Kindern aufmerksam und sammelte Spenden für den Verein „Herzkinder Österreich„. Knapp 2.500 Euro kamen dank seines engagierten Einsatzes zusammen. Besonders bemerkenswert: Andrew leidet selbst an chronischer Fibromyalgie.

Ein Bild auf 5min.at. zeigt die Wandergruppe rund um Andrew Crosby.
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Die Walk the Lake“-Wanderung endete in Seeboden.

Laufen für herzkranke Kinder

Am 27. Juni 2026 verwandelt sich auch Baldramsdorf in den Schauplatz einer ähnlich gelagerten Benefizveranstaltung. Beim 5. Herzlauf Kärnten steht die ebenfalls die Unterstützung des Herzkinder-Vereins im Mittelpunkt.

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