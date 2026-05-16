Dreimal um den See: 100-Kilometer-Wanderung für herzkranke Kinder
103.915 Schritte und hundert zurückgelegte Kilometer: Andrew Crosby wanderte am Samstag, dem 2. Mai 2026, dreimal um den Millstätter See, um Spenden für den Verein Herzkinder Österreich zu sammeln.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Der Start erfolgte bereits um 4 Uhr morgens am Hauptplatz der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See. Nach rund 18 Stunden erreichte Andrew Crosby gegen 22 Uhr erschöpft, aber glücklich das Ziel in Seeboden. In Summe legte er im Rahmen seines Herzensprojekts „Walk the Lake“ 103.915 Schritte zurück. Damit machte er eindrucksvoll auf angeborene Herzfehler bei Kindern aufmerksam und sammelte Spenden für den Verein „Herzkinder Österreich„. Knapp 2.500 Euro kamen dank seines engagierten Einsatzes zusammen. Besonders bemerkenswert: Andrew leidet selbst an chronischer Fibromyalgie.
Laufen für herzkranke Kinder
Am 27. Juni 2026 verwandelt sich auch Baldramsdorf in den Schauplatz einer ähnlich gelagerten Benefizveranstaltung. Beim 5. Herzlauf Kärnten steht die ebenfalls die Unterstützung des Herzkinder-Vereins im Mittelpunkt.