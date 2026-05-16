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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein grünes Blatt. Im Hintergrund glänzt der Silbersee in der Sonne.
Kärnten erwartet am Sonntag überwiegend Sonnenschein.
Kärnten
16/05/2026
Schluss mit Regen

Temperaturen klettern am Sonntag auf 20 Grad

Endlich weichen die grauen Wolken: Der Sonntag bringt in Kärnten überwiegend strahlenden Sonnenschein. Mit Höchstwerten von bis zu 20 Grad wird es zudem spürbar wärmer.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)
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„Der Sonntag bringt in Kärnten wieder überwiegend sonniges Wetter“, prognostizieren die Meteorologen der Geosphere Austria. Lokale Dunst- oder Nebelfelder lichten sich in der Früh rasch und machen Platz für einen klaren Himmel. Während die Temperaturen frühmorgens noch zwischen 2 und 4 Grad liegen, wird es bis zum Nachmittag deutlich wärmer. Höchstwerte von bis zu 20 Grad werden erwartet. Auch der Nordwind macht sich nur noch stellenweise bemerkbar.

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