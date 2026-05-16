Temperaturen klettern am Sonntag auf 20 Grad

„Der Sonntag bringt in Kärnten wieder überwiegend sonniges Wetter“, prognostizieren die Meteorologen der Geosphere Austria. Lokale Dunst- oder Nebelfelder lichten sich in der Früh rasch und machen Platz für einen klaren Himmel. Während die Temperaturen frühmorgens noch zwischen 2 und 4 Grad liegen, wird es bis zum Nachmittag deutlich wärmer. Höchstwerte von bis zu 20 Grad werden erwartet. Auch der Nordwind macht sich nur noch stellenweise bemerkbar.