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Temperaturen klettern am Sonntag auf 20 Grad
Endlich weichen die grauen Wolken: Der Sonntag bringt in Kärnten überwiegend strahlenden Sonnenschein. Mit Höchstwerten von bis zu 20 Grad wird es zudem spürbar wärmer.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
„Der Sonntag bringt in Kärnten wieder überwiegend sonniges Wetter“, prognostizieren die Meteorologen der Geosphere Austria. Lokale Dunst- oder Nebelfelder lichten sich in der Früh rasch und machen Platz für einen klaren Himmel. Während die Temperaturen frühmorgens noch zwischen 2 und 4 Grad liegen, wird es bis zum Nachmittag deutlich wärmer. Höchstwerte von bis zu 20 Grad werden erwartet. Auch der Nordwind macht sich nur noch stellenweise bemerkbar.
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