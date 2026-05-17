Skip to content
Region auswählen:
/ ©Feuerwehr St.Peter-Spittal
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Mit Spezialbindemittel und im Pump-and-Roll-Verfahren reinigten die Einsatzkräfte die verunreinigte Fahrbahn auf der Tauernautobahn.
Spittal an der Drau
17/05/2026
Feuerwehreinsatz

100 Meter lange Betriebsmittel-Spur: Feuerwehren mussten A10 reinigen

Die Feuerwehren St. Peter–Spittal und Feistritz/Drau mussten am Samstagmorgen eine rund 100 Meter lange Ölspur auf der A10-Abfahrt Spittal-Ost beseitigen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der A10 Tauernautobahn zu einem umweltgefährdenden Zwischenfall. Gegen 7:18 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren St. Peter–Spittal und Feistritz/Drau zu einem Betriebsmittelaustritt im Bereich der Anschlussstelle Spittal-Ost gerufen.

Straße wurde gereinigt

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Fahrbahn auf einer Länge von rund 100 Metern verunreinigt war. Um eine Gefahr für den nachfolgenden Verkehr und die Umwelt abzuwenden, starteten die Wehren umgehend ein Reinigungsverfahren. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden zunächst mit Bindemittel neutralisiert, im Anschluss reinigten die Einsatzkräfte die betroffene Asphaltfläche sodass die Abfahrt nach Abschluss der Aufräumarbeiten wieder sicher für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 07:58 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: