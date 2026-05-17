100 Meter lange Betriebsmittel-Spur: Feuerwehren mussten A10 reinigen

Die Feuerwehren St. Peter–Spittal und Feistritz/Drau mussten am Samstagmorgen eine rund 100 Meter lange Ölspur auf der A10-Abfahrt Spittal-Ost beseitigen.

Mit Spezialbindemittel und im Pump-and-Roll-Verfahren reinigten die Einsatzkräfte die verunreinigte Fahrbahn auf der Tauernautobahn.

Mit Spezialbindemittel und im Pump-and-Roll-Verfahren reinigten die Einsatzkräfte die verunreinigte Fahrbahn auf der Tauernautobahn.

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der A10 Tauernautobahn zu einem umweltgefährdenden Zwischenfall. Gegen 7:18 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren St. Peter–Spittal und Feistritz/Drau zu einem Betriebsmittelaustritt im Bereich der Anschlussstelle Spittal-Ost gerufen.

Straße wurde gereinigt

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Fahrbahn auf einer Länge von rund 100 Metern verunreinigt war. Um eine Gefahr für den nachfolgenden Verkehr und die Umwelt abzuwenden, starteten die Wehren umgehend ein Reinigungsverfahren. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden zunächst mit Bindemittel neutralisiert, im Anschluss reinigten die Einsatzkräfte die betroffene Asphaltfläche sodass die Abfahrt nach Abschluss der Aufräumarbeiten wieder sicher für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 07:58 Uhr aktualisiert