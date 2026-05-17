100 Meter lange Betriebsmittel-Spur: Feuerwehren mussten A10 reinigen
Die Feuerwehren St. Peter–Spittal und Feistritz/Drau mussten am Samstagmorgen eine rund 100 Meter lange Ölspur auf der A10-Abfahrt Spittal-Ost beseitigen.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am frühen Samstagmorgen kam es auf der A10 Tauernautobahn zu einem umweltgefährdenden Zwischenfall. Gegen 7:18 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren St. Peter–Spittal und Feistritz/Drau zu einem Betriebsmittelaustritt im Bereich der Anschlussstelle Spittal-Ost gerufen.
Straße wurde gereinigt
Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Fahrbahn auf einer Länge von rund 100 Metern verunreinigt war. Um eine Gefahr für den nachfolgenden Verkehr und die Umwelt abzuwenden, starteten die Wehren umgehend ein Reinigungsverfahren. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden zunächst mit Bindemittel neutralisiert, im Anschluss reinigten die Einsatzkräfte die betroffene Asphaltfläche sodass die Abfahrt nach Abschluss der Aufräumarbeiten wieder sicher für den Verkehr freigegeben werden konnte.