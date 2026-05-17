Weltpremiere im Kärnten: Sägewerk Cimenti startet mit „Sawbox“ durch

Das Sägewerk Cimenti im Lavanttal revolutioniert die Holzbranche mit einer Weltneuheit. Die vollautomatisierte „Sawbox“ verarbeitet Rundholz von nun an absolut präzise und digital gesteuert.

Das Sägewerk Cimenti in Ettendorf setzt als erster Betrieb weltweit auf eine völlig neue Technologie. In Kooperation mit der Friesacher Springer Maschinenfabrik wurde nun das vollautomatisierte Mini-Sägewerk „Sawbox“ offiziell in Betrieb genommen. Die Innovation ermöglicht es, Rundholz komplett digitalisiert und ressourcenschonend zu verarbeiten – vom Scan bis zum exakten Zuschnitt.

Investitionsvolumen im zweistelligen Millionenbereich

Für das technologische Upgrade nahm das Unternehmen viel Geld in die Hand: Das Investitionsvolumen liegt im zweistelligen Millionenbereich, wovon der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) gut 1,3 Millionen Euro beisteuerte. Rund 250 Gäste und Projektpartner überzeugten sich bei einem Schau-Sägen vor Ort von der neuen Anlage.

„Innovativer Industrie- und Wirtschaftsstandort“

Auch Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig betonte den Stellenwert des Projekts: „Mit der Inbetriebnahme der weltweit ersten ,Sawbox‘ hier im Sägewerk Cimenti setzt Kärnten ein starkes Zeichen als innovativer Industrie- und Wirtschaftsstandort. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie technologische Spitzenleistung und unternehmerischer Mut neue Maßstäbe ermöglichen. Investitionen dieser Art stärken die heimische Wirtschaft, schaffen nachhaltige Perspektiven in den Regionen und erhöhen die internationale Sichtbarkeit unseres Standorts. Mein Dank gilt dem Sägewerk Cimenti, allen voran Inhaber Anton Cimenti, sowie der Springer Maschinenfabrik für diese herausragende Pionierleistung.“