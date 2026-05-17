Sonne und Gewitter: So unbeständig wird die neue Woche in Kärnten

Nach einer abwechslungsreichen Woche in Kärnten, die von Regen und Schnee bis hin zu sonnigen 20 Grad alles zu bieten hatte, richtet sich der Blick bereits auf die kommenden Tage. An der grundlegenden Unbeständigkeit ändert sich vorerst wenig: Sonne, Wolken und gewittrige Schauer bleiben die treuen Begleiter im Wochenverlauf. Der Übergang in die neue Woche verläuft zunächst ruhig. Der Abend und die Nacht von Sonntag auf Montag präsentieren sich mit nur wenigen Wolkenfeldern, nach Sonnenuntergang kühlt es jedoch rasch ab, sodass die Tiefstwerte zwischen 2 und 6 Grad liegen.

Wochenstart bringt Sonne und erste Quellwolken

„Der Montag startet im gesamten Kärntner Bergland sehr sonnig, in den westlichen Regionen von den Karnischen Alpen bis zum Tauernhauptkamm bilden sich bereits im Laufe des Vormittags, sonst erst ab Mittag einige Quellwolken“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. In den höheren Lagen können Gipfel zeitweise in Nebel geraten, zudem steigt das Risiko für vereinzelte, eventuell gewittrige Regenschauer leicht an. Es weht ein überwiegend schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Die Temperaturen steigen in der Höhe spürbar: In 2000 Metern werden zu Mittag rund 5 Grad erreicht, in 3000 Metern hat es etwa -4 Grad. Auch abseits der Gipfel beginnt der Montag sehr sonnig, bevor ab der Mittagszeit Quellwolken aufziehen. Später am Tag sind vor allem über den Bergen ein paar Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen, im Großteil des Landes dürfte es jedoch trocken bleiben. Nach einem recht frischen Morgen mit Tiefstwerten zwischen 1 und 6 Grad klettert das Thermometer tagsüber auf angenehme 17 bis 21 Grad.

Schauerrisiko steigt ab Dienstag

Der Dienstag präsentiert sich in Kärnten von seiner unbeständigeren Seite. Zwar lockert es zwischendurch immer wieder für längere Zeit auf, speziell über dem Bergland ist aber bereits am Vormittag mit ersten Schauern zu rechnen. „Am Nachmittag muss überall mit dem einen oder anderen gewittrigen Schauer gerechnet werden“, heißt es von den Meteorologen. Das Temperaturniveau bleibt gedämpft: Nach Frühtemperaturen von 6 bis 9 Grad werden tagsüber Höchstwerte zwischen 16 und 19 Grad erwartet. Am Mittwoch setzt sich das recht sonnige, aber weiterhin anfällige Frühsommerwetter fort. Während am Vormittag die trockenen und freundlichen Abschnitte deutlich überwiegen, mischen ab der Mittagszeit wieder vermehrt Wolkenfelder, Quellwolken und lokale, gewittrige Regenschauer mit. Nach Werten zwischen 5 und 9 Grad in den Morgenstunden erwärmt sich die Luft am Nachmittag auf 19 bis 22 Grad.

Stabilisierung und am Donnerstag

Eine spürbare Wetterbesserung kündigt sich für den Donnerstag an. Eine nördliche Höhenströmung sorgt in Kärnten für überwiegend sonnige Verhältnisse. Tagsüber bilden sich zwar erneut einige Quellwolken, im Vergleich zu den Vortagen nimmt die Schauerneigung jedoch deutlich ab, wodurch der Tag verbreitet trocken zu Ende geht. Zudem dürfen sich Sonnenanbeter über steigende Temperaturen freuen. „Es wird noch eine Spur milder, die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 24 Grad“, heißt es von der GeoSphere.