Kilometerlanger „Ölteppich“ forderte Kärntner Feuerwehren

Ein technischer Defekt an einem Fahrzeug löste am Samstagabend einen Einsatz im Bezirk St. Veit an der Glan aus. Die Verunreinigung zog sich über mehrere Kilometer.

Der Verursacher konnte in Glantschach rasch ausfindig gemacht werden – die Einsatzkräfte mussten lediglich der Spur folgen.

Der Verursacher konnte in Glantschach rasch ausfindig gemacht werden – die Einsatzkräfte mussten lediglich der Spur folgen.

Gegen 21:34 Uhr wurden zunächst die Hauptwache St. Veit und die FF Kraig zu einer vermeintlichen Ölspur zwischen Hunnenbrunn und dem Schillerplatz alarmiert. Schon auf der Anfahrt erkannten die Einsatzkräfte das enorme Ausmaß der Verschmutzung, weshalb sofort Abschnitte gebildet wurden.

Spur führte direkt zum Verursacher

Schnell stellte sich heraus, dass die Spur weitaus länger war als gemeldet. Um 21:54 Uhr wurde die FF Liebenfels zur Unterstützung nachalarmiert, da die Verunreinigung letztlich bis nach Glantschach reichte. Die Feuerwehrleute banden die Flüssigkeit mit Bindemittel, für die anschließende Reinigung musste eine Kehrmaschine der Straßenmeisterei angefordert werden.

Treibstoffverlust als Ursache

Der Verursacher konnte in Glantschach rasch ausfindig gemacht werden – die Einsatzkräfte mussten lediglich der Spur folgen. Ein technischer Defekt am Fahrzeug hatte den massiven Treibstoffverlust verursacht. Der Einsatz konnte nach gut zwei Stunden erfolgreich beendet werden.