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/ ©Montage: Fire Veiter - FF St.Veit/Glan
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in St. Veit an der Glan.
Der Verursacher konnte in Glantschach rasch ausfindig gemacht werden – die Einsatzkräfte mussten lediglich der Spur folgen.
St. Veit an der Glan
17/05/2026
Feuerwehreinsatz

Kilometerlanger „Ölteppich“ forderte Kärntner Feuerwehren

Ein technischer Defekt an einem Fahrzeug löste am Samstagabend einen Einsatz im Bezirk St. Veit an der Glan aus. Die Verunreinigung zog sich über mehrere Kilometer.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
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Gegen 21:34 Uhr wurden zunächst die Hauptwache St. Veit und die FF Kraig zu einer vermeintlichen Ölspur zwischen Hunnenbrunn und dem Schillerplatz alarmiert. Schon auf der Anfahrt erkannten die Einsatzkräfte das enorme Ausmaß der Verschmutzung, weshalb sofort Abschnitte gebildet wurden.

Spur führte direkt zum Verursacher

Schnell stellte sich heraus, dass die Spur weitaus länger war als gemeldet. Um 21:54 Uhr wurde die FF Liebenfels zur Unterstützung nachalarmiert, da die Verunreinigung letztlich bis nach Glantschach reichte. Die Feuerwehrleute banden die Flüssigkeit mit Bindemittel, für die anschließende Reinigung musste eine Kehrmaschine der Straßenmeisterei angefordert werden.

Treibstoffverlust als Ursache

Der Verursacher konnte in Glantschach rasch ausfindig gemacht werden – die Einsatzkräfte mussten lediglich der Spur folgen. Ein technischer Defekt am Fahrzeug hatte den massiven Treibstoffverlust verursacht. Der Einsatz konnte nach gut zwei Stunden erfolgreich beendet werden.

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