Unfall und GTI-Treffen sorgen für Sperren und Staus am Sonntag

Verkehrsbehinderungen in Kärnten: Nach einem Unfall im Festungsbergtunnel und durch das GTI-Treffen kam es am Sonntag zu Sperren und Staus.

Der Sonntagsverkehr in Kärnten wurde am heutigen Vormittag durch zwei Ereignisse massiv beeinträchtigt. Auf der B100, der Drautal Straße, kam es nach einem Unfall im Festungsbergtunnel zu einer stundenlangen Komplettsperre in beide Fahrtrichtungen. Betroffene Autofahrer mussten eine Umleitung über Sachsenburg in Kauf nehmen. Die Totalsperre zog sich über mehr als zwei Stunden hinweg und konnte erst gegen 11 Uhr wieder aufgehoben werden.

20 Minuten Zeitverlust durch Autotreffen

Gleichzeitig brauchten Autofahrer rund um den Wörthersee am Vormittag Geduld. Wegen der Neuauflage des GTI-Treffens kam es auch heute in den Bereichen zwischen Velden und Selpritsch zu erheblichen Verkehrsverzögerungen. Stoßweise bildeten sich Staus, die zu einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten führen, wie die Antenne meldet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 11:31 Uhr aktualisiert