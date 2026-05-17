Radio Uno: Drei Stunden voller Hits, Raritäten und ESC-Nostalgie

Der „Schlager Cocktail“ auf Radio Uno Kärnten sorgt für drei Stunden voller Ohrwürmer und Raritäten. Sophie Serschen und Georg Unterkofler laden zu einer musikalischen Zeitreise ein.

Am Sonntag wird bei Radio Uno Kärnten wieder gemixt, geschüttelt und serviert: Der „Schlager Cocktail“ mit Sophie Serschen und Georg Unterkofler läuft von 14 bis 17 Uhr und bringt drei Stunden voller Ohrwürmer und musikalischer Raritäten.

Zeitreise von den 50ern bis in die 2000er

Schon der Auftakt hat Kultcharakter, wenn Chicory Tip mit „Son of my Father“ den legendären Synthesizer-Sound der 70er aufleben lassen. Danach geht es schwungvoll durch die Jahrzehnte: Interpreten wie Kristina Bach, Tommy Steiner, Wencke Myhre, Johnny Nash und Rita Pavone sorgen für eine abwechslungsreiche Mischung aus Schlager, Pop, Country und Nostalgie. Ein besonderer Schwerpunkt widmet sich diesmal dem Eurovision Song Contest. Passend zur Jubiläumsstimmung erklingen internationale Grand-Prix-Erinnerungen von Gianni Morandi, Cliff Richard, Johnny Logan sowie Nicole mit der französischen Version von „Ein bißchen Frieden“. Auch die heimische Musikszene und große Klassiker kommen nicht zu kurz: Von Jazz Gitti und Bilgeri bis hin zu Peter Alexander, Udo Jürgens, Milva und Helene Fischer reicht die musikalische Zeitreise von den 50ern bis in die 2000er.

CD-Tipp aus Kärnten

Der aktuelle CD-Tipp kommt diesmal direkt aus Kärnten: Silvio Samoni präsentiert mit „Skalinada“ aus seinem Jubiläumsalbum „Libertà“ einen mediterranen, gefühlvollen Song – genau richtig für einen entspannten Sonntag voller guter Laune.