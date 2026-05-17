Grenzenloser Kinderschutz: Kärnten und Slowenien intensivieren Austausch

Wie lässt sich der Schutz von Kindern und Jugendlichen moderner und effektiver gestalten? Diese zentrale Frage stand im Mittelpunkt einer internationalen Fachtagung im Amt der Kärntner Landesregierung, an der über 50 slowenische Jugendamtsleiter und Behördenvertreter teilnahmen. Ziel des Treffens war es, die jüngsten Reformen der Kärntner Kinder- und Jugendhilfe zu analysieren, um Impulse für anstehende Veränderungsprozesse in Slowenien zu gewinnen.

Förderung des familiären Umfelds

Kärntens zuständiger Landesrat Peter Reichmann unterstrich dabei den Wert der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: „Aus eigener Erfahrung wissen wir: Veränderung ist niemals einfach. Sie braucht Zeit, Vertrauen und engagierte Menschen, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Genau deshalb ist der internationale Austausch so wichtig. Wir können voneinander lernen, unterschiedliche Modelle reflektieren und gemeinsame Antworten auf ähnliche gesellschaftliche Herausforderungen entwickeln“. Ein Kernthema der Tagung bildete die strategische Neuausrichtung hin zu einer verstärkten Förderung des familiären Umfelds. Reichmann erklärte dazu: „Kärnten befindet sich seit einigen Monaten in einem intensiven Veränderungsprozess innerhalb des Kinder- und Jugendschutzes. Dabei geht es nicht nur um organisatorische Umstrukturierungen, sondern vor allem um einen grundlegenden Kulturwandel. Heute verfolgen wir zunehmend einen Ansatz, der die Verantwortung wieder stärker in die Herkunftsfamilien zurückführt. Unser Ziel ist es, Familien frühzeitig zu stärken, Eltern in ihrer Verantwortung zu unterstützen und Hilfen so zu gestalten, dass Kinder möglichst in ihrem vertrauten sozialen Umfeld aufwachsen können.“

Mut, eingespielte Strukturen kritisch zu hinterfragen

Dieser Kurswechsel erfordert ein grundlegendes Umdenken auf allen Ebenen – von der Politik über die Behörden bis hin zu den Fachkräften vor Ort. Gefragt seien engere interdisziplinäre Kooperationen und der Mut, eingespielte Strukturen kritisch zu hinterfragen. Zum Abschluss dankte der Landesrat den Organisatoren sowie den Gästen beider Länder und betonte seine Hoffnung, „dass diese Begegnungen auch künftig Brücken bauen — zwischen Institutionen, zwischen Ländern und vor allem im Interesse jener jungen Menschen und Familien, die unsere Unterstützung brauchen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 12:14 Uhr aktualisiert