Horror-Unfall in Kärnten: Für Osttiroler (46) kam jede Hilfe zu spät

Ein 46-jähriger Osttiroler verunglückte am Sonntagmorgen auf der B100 tödlich. Sein Pkw prallte gegen das Portal des Festungsbergtunnels und blieb auf dem Dach liegen.

Eine Ärztin, die zufällig an der Unfallstelle anwesend war, leistete umgehend Erste Hilfe. Sie konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Eine Ärztin, die zufällig an der Unfallstelle anwesend war, leistete umgehend Erste Hilfe. Sie konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Auf der Drautal Straße (B100) kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Mann aus Osttirol ums Leben kam. Der Lenker war gegen 6:40 Uhr mit seinem Pkw von Möllbrücke kommend in Richtung Lienz unterwegs. „Aus bislang ungeklärter Ursache prallte das Fahrzeug bei Straßenkilometer 47,577 gegen die linke Seite des Tunnelportals des Festungsbergtunnels“, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten.

Ärztin konnte nur noch Tod feststellen

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer entdeckten das auf dem Dach liegende Fahrzeug im Einfahrtsbereich des Tunnels und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Eine Ärztin, die zufällig an der Unfallstelle anwesend war, leistete umgehend Erste Hilfe. Sie konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die B100 im betroffenen Bereich von 6:45 Uhr bis 9:55 Uhr komplett gesperrt.