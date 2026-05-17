Neuer Schauraum in Wolfsberg: Malerbetrieb Fritzl expandiert

Die Malerei & Raumausstattung Fritzl erweitert nach acht Jahren den Standort in Wolfsberg für moderne Beratung und Handwerk.

Das neue Firmengebäude, das nach rund einjähriger Bauzeit fertiggestellt wurde, soll künftig als zentrale Anlaufstelle für Beratung, Planung und Inspiration dienen.

Das neue Firmengebäude, das nach rund einjähriger Bauzeit fertiggestellt wurde, soll künftig als zentrale Anlaufstelle für Beratung, Planung und Inspiration dienen.

Der Wirtschaftsstandort Wolfsberg verzeichnet einen Neuzugang im Bereich Handwerk und Design: Nach acht Jahren erfolgreicher Betriebstätigkeit hat die Firma Malerei & Raumausstattung Fritzl einen eigenen Schauraum in der Alten Straße in St. Stefan eröffnet. Das neue Firmengebäude, das nach rund einjähriger Bauzeit fertiggestellt wurde, soll künftig als zentrale Anlaufstelle für Beratung, Planung und Inspiration dienen.

Investition „zeugt von unternehmerischem Mut“

Zur offiziellen Eröffnung gratulierte auch Bürgermeister Alexander Radl persönlich und betonte die Relevanz regionaler Handwerksbetriebe für die Gemeinde: „Die Investition in diesen ausgesprochen gelungenen Firmenstandort zeugt von unternehmerischem Mut, fachlicher Qualität und großer Einsatzbereitschaft. Betriebe wie dieser stehen für solides Handwerk, schaffen Arbeitsplätze und stärken unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig. Ich gratuliere herzlich zur Neueröffnung und wünsche weiterhin viel Erfolg.“ Der neue Schauraum steht Interessierten montags bis freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr offen. Für Termine am Nachmittag bittet der Betrieb um eine vorherige Vereinbarung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 13:20 Uhr aktualisiert